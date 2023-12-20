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Kendisinden önceki Emir Şeyh Nevvaf'ın kardeşi olan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, 7'si kız, 12 çocuğu bulunuyor.

Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olarak 13 Ocak 2004'te başladığı görevini Veliaht Prens olana dek sürdürdü. Emir Nevvaf tarafından 15 Kasım 2021'de çıkarılan bir kararla Şeyh Meşal, Veliaht Prens olarak tayin edildi.

Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal, eski Emir Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 7'inci oğlu olarak 27 Eylül 1940’da dünyaya geldi.

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Aynı gün içerisinde Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, 16 Aralık'ta Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yayımlanan habere göre, yeni Emir Şeyh Meşal'in yemini için Ulusal Meclis'te tören düzenlendi.

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