ANTALYA (AA) - Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da faaliyet gösteren Lara Barut Collection, sürdürülebilirliği merkeze alan yatırım anlayışıyla ülke turizmine katkı sunmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan kentin en önemli plajlarından birine ev sahipliği yapan Lara semtinde hizmet veren tesis, bu yıl çeşitli etkinliklerle kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda basın mensuplarıyla bir araya gelen Lara Barut Collection Genel Müdürü Korhan Kelebek, markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ve gelecek vizyonuna ilişkin hedefleri paylaştı.

Tesisin, uluslararası ödülleri, özgün villa yatırımları, istihdam politikaları ve yüksek misafir memnuniyetiyle gelecek döneme ilişkin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getiren Kelebek, şunları kaydetti:

'20 yıl boyunca misafirlerimize sadece konaklama değil, kültür, sanat ve sürdürülebilirliği içeren bütüncül bir yaşam deneyimi sunmayı amaçladık. Bugün geldiğimiz noktada, uluslararası ödüllerimiz, yenilikçi yatırımlarımız ve yüksek misafir memnuniyetimizle Türkiye turizmine değer katmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projelerimizle çevreye ve topluma katkı sağlayan uygulamalarımız ve insan odaklı hizmet anlayışımızla Lara Barut Collection'ı geleceğe taşıyacağız.'

Kelebek, misafir deneyimini yeniliklerle zenginleştiren markanın bünyesinde faaliyet gösteren 'Tirmis A'la Carte Restoran' ile Antalya mutfağını dünyaya tanıttığını söyledi.

Ayrıca restoranda kullanılan ürünlerin yerel tedarikçilerden sağlandığına işaret eden Kelebek, böylece hem otantik lezzetler sunulduğunu hem de bölge ekonomisine katkı sağlandığını vurguladı.

Tesisin misafirlerinin yaklaşık yüzde 80'inin yabancı, yüzde 20'sinin yerli turistlerden oluştuğunu, çoğunlukla İngiltere, Almanya, Rusya ve Türkiye'den gelen tatilcileri ağırladıklarını anlatan Kelebek, otelin tekrar gelen misafir oranın da yüzde 30'u aştığını kaydetti.

- 20 yılda yarım milyon misafir

Lara Barut Collection Genel Müdürü Kelebek, tesisin 20 yıllık süreçte yarım milyon misafiri ağırladığını belirterek, 2022'de gerçekleştirilen kapsamlı renovasyonlarla oda, restoran ve ortak alanların yenilendiğini söyledi.

Kelebek, 'Mutlu çalışan, mutlu misafir' anlayışıyla hareket eden tesiste, sektör ortalamasının üzerinde istihdam sağladıklarına işaret ederek, 'Ayrıca bu yıl itibarıyla 244'ü kadın, 510'u erkek olmak üzere 754 kişilik ekiple faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kadın istihdamı yönetim kademesinde de güçlü bir şekilde temsil ediliyor. 20 yöneticiden 4'ü, 3 yönetim kurulu üyesinden biri kadın.' diye konuştu.

Sürdürülebilirliği tüm çalışmaların merkezine aldıklarını anlatan Kelebek, kendileri için 'We Care All' hareketi kapsamında 'çevresel sürdürülebilirlik', 'kültürel mirasın korunması' ve 'yerel topluluklara destek' gibi konuların öncelikli alanlar olarak belirlendiğine dikkati çekti.

Kelebek, enerji verimliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında hayata geçirilen uygulamaların tesisin öne çıkan özellikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

'Yerel üreticilerle yapılan işbirlikleri sayesinde de gastronomi kültürünü koruyoruz ve bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. Markamız bünyesinde faaliyet gösteren Bayou Villas yatırımıyla 'lüks konaklama' imkanını da misafirlerimize sunuyoruz. Bu kapsamda 250 metrekareden başlayan 1000 metrekareye kadar değişen alanlarda özel bahçeler, tatlı su ve deniz suyu havuzları, sauna, hamam, fitness ve mutfak gibi ayrıcalıklar misafirlerimize sunuluyor. Ayrıca sahil kenarında özel pavilyonlarla misafirlerimize ev konforu sunduğumuz Bayou Villas, şehrin turizminde öne çıkan özgün yatırımlar arasında bulunuyor.'

Kelebek, gelecek dönemde markanın hedefleri arasında, sürdürülebilirlik uygulamalarını derinleştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını genişletmek ve sanatla kültüre verilen katkıyı güçlendirmek olduğunu dile getirerek, 'Lara Barut Collection, bundan sonra da turizme sunduğu katkının yanı sıra toplum ve çevre için de değer oluşturan marka olmaya devam edecek.' dedi.