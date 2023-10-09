Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende markası LC Waikiki, Cumhuriyetin 100. yılını özel koleksiyonuyla karşılıyor. Koleksiyon, 100. yılı bu tarihi döneme yakışır bir heyecanla kutlamak ve 100. yıl hatırası edinmek isteyenlerin hem gardıroplarına hem de yaşam alanlarına Cumhuriyet'in ruhunu getiriyor.

Koleksiyon, kadın, erkek ve çocuklar için şık ve rahat parçalardan oluşan seçenekler sunuyor. Tasarımlar, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgeleyen kırmızı ve beyaz renklerin asaletini gururla taşıyor. Koleksiyonda, Atatürk baskılı tişörtlerden, ceket, gömlek ve kazaklardan 100. yıl logolu sweatshirtlere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

LCW Home 100. yıl Koleksiyonu

LC Waikiki'nin ev ve yaşam ürünlerini bütçe dostu fiyatlarla sunan LCW Home ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine tasarlanan koleksiyonluk ürünlerle evleri bayram havasına büründürüyor.

Bu özel koleksiyon, Atatürk ve 100. yıl temalı bardaklar, fincanlar, kupalar ve sürahiler gibi çeşitli ürünlerden oluşurken, değerli bir hediyelik alternatifi olma değeri de taşıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda LC Waikiki, milli gururu günlük yaşantıya taşıyarak yaşam alanlarını bu tarihi günün onuruna renklendirmeyi amaçlıyor.

AA