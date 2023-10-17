Haber: Damla Oya Erman

Bu bulgu, 1500'lerin başlarına ait bu eserin nasıl boyandığına dair yeni perspektifler sunuyor ve çalışma sonuçları Amerikan Kimya Derneği Dergisi'nde yakın zamanda yayımlandı.

"Plumbonacrite" adı verilen bu bileşiğin, boya taban katmanında kurşun beyaz pigment ve yağ ile birlikte bulunduğu tespit edildi. İlginç olan, 2019 yılında yapılan bir başka çalışmada, bu mineralin Rembrandt gibi 17. yüzyıl sanatçılarının eserlerinde tespit edilmiş olmasıydı, ancak bu analize kadar İtalyan Rönesansı döneminin eserlerinde rastlanmamıştı.

Plumbonacrite, kurşun oksitlerin yağ ile birleşmesi sonucu oluşuyor ve palet üzerinde bu iki maddenin karıştırılması, boyanın kurumasına yardımcı olan bir tekniktir. "Mona Lisa" tablosundaki bu nadir bileşiğin bulunması, Leonardo'nun bu yaklaşımın orijinal öncüsü olabileceğini gösteriyor.

Leonardo da Vinci, sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir mucit ve anatomistti. Yeni bir çalışma, ünlü "Mona Lisa" tablosunda daha önce düşünüldüğünden daha deneysel olduğunu ve daha sonraki yüzyıllarda oluşturulan eserlerde görülen bir teknik yaratıcısı olabileceğini öne sürüyor.

Bugünlerde, araştırmacılara Louvre Müzesi'nde sergilenen ve camın arkasında korunan bu başyapıttan numune alma izni verilmiyor. Ancak bilim insanları, eserin çerçevesinin hemen arkasından alınmış 2007 mikronumune kullanarak boyayı yüksek teknoloji bir makine olan synchrotron ile analiz etmeyi başardılar. Bu parçacık hızlandırıcı, ekibin boyanın bileşimini moleküler düzeyde incelemesine olanak tanıdı.

Leonardo'nun yaşamı boyunca yaptığı bilinen resimlerden az sayıda bulunuyor. Araştırmacılar, zamanla sanatçı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmek umuduyla daha fazla keşif yapmayı umuyorlar. İncelenen "Mona Lisa" ve "Son Akşam Yemeği" gibi eserler, Leonardo'nun yaşamı boyunca yaptığı bilinen resimlerden sadece birkaçıdır.

Leonardo'nun sadece bir ressam olmadığını, aynı zamanda deneysel bir araştırmacı olduğunu belirten uzmanlar, bu yeni keşfin sanatçının deha seviyesindeki yaratıcılığini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ediyorlar.