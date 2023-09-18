Gaziantep

Festival Park'taki etkinliklerde yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından kurulan stantlar, kent içinden ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Hünerlerini sergileyen kebap ustalarının kurduğu mangallardan ise dumanlar yükseliyor.

Özellikle çevre illerden gelenler, Gaziantep'te en az kebaplar kadar meşhur olan nohut dürümünü tadıyor.

Baklava ve katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

Festivalde ziyaretçiler, İtalyan şefler tarafından hazırlanan çeşitli yemeklerin yapılışını da izledi.

Nohutçu Rıdvan Özçetin, AA muhabirine, ziyaretçileri stantlarına beklediklerini belirterek, "Bu yıl yoğunluk daha fazla. Aşırı bir talep var. Bu festivalde nohut dürümüne fazla rağbet var. İl dışından gelen misafirlerimizin 'Nohuttan dürüm mü olur?' dediklerini duyuyoruz. Dürümü yedikten sonra fikirleri değişiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Gökhan Urguç ise festivale Mersin'den geldiklerini ifade ederek, "Gaziantep'teki festivale ilk defa geliyoruz. Festivali gayet güzel bulduk. Karnımız aç ve Gaziantep'e özgü nohut dürümü yemeyi düşünüyoruz. Çok fazla yemek çeşidi var ama hiç tatmadığımız bir şeyi yemek istiyoruz. " diye konuştu.

AA