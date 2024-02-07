Trablus

Dibeybe, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dibeybe ile Fidan'ın iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra siyasi ve ekonomik konuları ele aldığı belirtildi.

Görüşmede Dibeybe, "Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu, seçimlerin yapılmasına ve geçiş döneminin sonlandırılmasına ilişkin uluslararası çabaların desteklenmesindeki rolünü takdir ettiklerini" ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın da Libya ziyaretinin başta "Gazze'deki durum ve Libya'da seçimlerin yapılmasına ilişkin uluslararası çabaların desteklenmesi" konuları olmak üzere bazı ortak öneme sahip konuların ele alınması çerçevesinde gerçekleştiğini ifade ettiği aktarıldı.

Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Dibeybe ve Libya halkına selamlarını ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyareti çerçevesinde Libyalı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere bu sabah başkent Trablus'a ulaşmıştı.