Haber: Mert Osman Erman

Samvel Shahramanyan, 1 Ocak itibariyle tüm devlet kurumlarını feshetmeyi öngören bir kararı imzaladığını Perşembe günü duyurdu.

Armenilerin üç on yıldır kontrolünde bulunduğu bölge, geçen hafta Azerbaycan tarafından ele geçirildi.

Yetkililere göre, nüfusunun çoğunluğunu oluşturan etnik Ermeni nüfusunun yarısından fazlası artık kaçtı.

Bölge, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor, ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından 1990'larda Ermenistan tarafından kontrol edildi.

Bay Shahramanyan, devleti feshetme kararının, "insanların fiziksel güvenliklerini ve temel çıkarlarını sağlama önceliği" temel alınarak alındığını, Azerbaycan'ın "sakinlerin serbest, gönüllü ve engelsiz seyahatlerinin sağlandığını" kabul etmesine atıfta bulundu.

O, Nagorno-Karabağ'dan gelen insanları, şu anda dışarıda yaşayanları da içeren, Azerbaycan'a yeniden entegrasyon koşullarıyla tanışmaya teşvik etti. Bakü ve Karabağ yetkilileri arasındaki görüşmeler bu konuda başladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki günlerde Nagorno-Karabağ'da Ermeni kalmayacağını söyledi.

Aralık 2022'de Azerbaycan'ın bölgeye yönelik kritik bir rota üzerinde etkili bir abluka uyguladığında yeni şiddet korkuları ortaya çıktı.

20 Eylül'de bir ateşkes, 24 saatlik çatışmaya son verdi.

Ancak bölgenin 120.000 etnik Ermenisi'nin bir geleceği olmadığından korkuyorlar. Paşinyan, bölgede "etnik temizlik"nin başladığını söyledi.

Perşembe günü bu konuda uluslararası eylem çağrısında bulundu.

"Kınama, uygun politik ve hukuki kararlarla takip edilmezse, bu kınamaların neler olduğu ile anlaşma eylemleri haline gelir," dedi kabine üyelerine.

Batılı hükümetler, Azerbaycan'ın yerel nüfusun muamelesini izlemek için uluslararası gözlemcileri Karabağ'a almaya baskı yapıyorlar, ancak henüz erişim verilmemiş.

Bu arada, Karabağ'ın önceki lideri, Azerbaycan yetkililerinin belirttiğine göre terör finansmanı dahil bir dizi suçla suçlandı.

2022'nin Kasım ayından Şubat ayına kadar ayrılıkçı hükümetin başında bulunan Ruben Vardanyan, yetkililerin söylediğine göre Ermenistan'a gitmeye çalışırken Çarşamba günü gözaltına alındı.

Bu haftanın başlarında bir Azerbaycan hükümet kaynağı, "Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeni savaşçılara af uygulanacağını" belirterek, "savaş suçu" işleyen herkesin teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Vardanyan şimdi ön yargı sürecine alındı ve aylarca orada kalması bekleniyor.

Ermenistan yetkilileri, Nagorno-Karabağ'dan kaçan insan sayısının artışıyla başa çıkabileceklerini iddia ediyorlar. Bir üst düzey yetkili, BBC'ye, "erkek kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimizi" bölgeden kurtarmak ilkesi olduğunu söyledi.

Karabağ'dan Ermenistan'a doğru yolun kuyruklu araçlarla dolu olduğu günlerdir, aileler arabalara tıkanmış durumda ve çatı rafları yükleriyle dolup taşıyor.

Sınırda bulunan Goris kasabasında yardım çalışmaları yoğunlaşıyor. Yerel oteller ücretsiz odalar sunarak dolu, ve Ermeniler, mültecilere ülke genelinde konaklama sunarak sosyal medyada ilanlar yayınlıyorlar.

Talep o kadar yüksek ki, yetkililer yolun iki saat ilerisindeki Vayk'ta ikinci bir merkez açıyorlar.