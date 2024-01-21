Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bu büyük macera hüsranla sonuçlandı ve birçok yolcu, bekledikleri gibi bir yaşamın kapılarını aralamak yerine, paralarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Nisan 2023'te başlatılması planlanan Life at Sea seyahati için hazırlıklar tamamlanıyordu. Ancak, yolcuların karşılaştığı ilk engel, birçok bankanın ödemeleri reddetmesi oldu. Yolcular, bankaların işlemi çok riskli bulduğunu ve ödemeyi yapmayı reddettiğini belirtiyor.

Life at Sea projesini başlatan Türkiye merkezli Miray Cruises'in arkasındaki şirketin güvenilirliği de sorgulanmaya başladı. Yolcular, şirketin geçmişi ve güvenilirliği hakkında yeterli bilgi alamadıklarını ifade ediyor.

Buna ek olarak, gemi seyahatinin iptaliyle ilgili belirsizlikler ve geri ödeme sorunları ortaya çıktı. Life at Sea, seyahati iptal ettiğinde, tam bir geri ödeme yapma sözü verdi; ancak bu taahhüt şu ana kadar birçok yolcunun beklentilerini karşılamamış gibi görünüyor.

George Fox gibi yolcular, ödedikleri paraların bir kısmını dahi geri alamamış durumda. Şirketin verdiği tarihlerde geri ödemelerin yapılmamış olması, yolcular arasında güven kaybına neden oldu.

Miray Cruises, geri ödeme sorunlarını kabul etse de, bu sorunların çözümü konusunda net bir plan sunmuyor. Şirket, müşterilere 15 Şubat'a kadar tamamen geri ödeme yapacaklarını söylüyor, ancak bu taahhüt, yolcular üzerinde bir belirsizlik bulutu bırakıyor.

Yolcular arasında, gemi seyahatinin başarısızlığının ardında neler yaşandığına dair farklı spekülasyonlar bulunuyor. Kimi yolcular, Miray Cruises'in gemiyi satın alacak mali güce sahip olmadığını düşünüyor, bazıları ise dolandırıcılık şüphesi taşıyor.

Life at Sea projesinin başlangıcında büyük bir umutla dolu olan yolcular, şimdi paralarını ve hayallerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu olay, gemi seyahati hayallerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi için bir uyarı niteliğinde.