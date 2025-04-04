Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Karaköprü Belediyespor-Sarıyer (Faruk Çelik)

15.00 Fethiyespor-Kepezspor (Fethiye İlçe)

15.00 Batman Petrolspor-İnegölspor (Batman)

15.00 1461 Trabzon FK-Altınordu (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)

15.00 Beykoz Anadoluspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-İskenderunspor (Ali Hoşfikirer)

Kırmızı Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Somaspor (Dağılgan)

15.00 Artı Değer Vanspor-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)

15.00 Çimentaş Elazığspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Elazığ)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Ankara Demirspor (Bolluca)

15.00 Karaman FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Karaman)

15.00 Belediye Derincespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Ülkea Nazillispor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

15.00 Menemen FK-Diyarbekirspor (Menemen İlçe)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Giresunspor (Erbaa Yeni İlçe)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

6 Nisan Pazar:

15.00 Bursaspor-23 Elazığ FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)

15.00 Silifke Belediyespor-Bornova 1877 (Silifke Şehir)

15.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Karşıyaka (Merkez 1 Nolu Çim Saha)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Düzce Cam Düzcespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

15.00 Kırşehir Futbol SK-Kemerkent Bulvarspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Ergene Velimeşespor-Kuşadasıspor (Mustafa Kemal Atatürk)

2. Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Silivrispor (Kelkit İlçe)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Alemdağ)

15.00 Uşakspor-Muğlaspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Fatsa Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor (Fatsa İlçe)

15.00 T.Metal 1963-Smart Holding AŞ Çayelispor (Başpınar)

15.00 İnegöl Kafkas SK-Tire 2021 (İnegöl İlçe)

3. Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Çankaya SK-52 Orduspor (Osmanlı)

15.00 Aliağa Futbol-Osmaniyespor (Aliağa Atatürk)

15.00 Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)

15.00 Viranşehir Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Viranşehir Bahçelievler Eski)

15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-1923 Mustafakemalpaşa SK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Ayvalıkgücü Belediyespor (Didim Atatürk)

15.00 Alanya 1221-Çorluspor 1947 (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu (İBB 100. Yıl)

4. Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970 (Polatlı İlçe)

15.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.00 İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Niğde Belediyespor-Zonguldakspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

15.00 Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984 (Mardin 21 Kasım)

15.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Denizlispor-Edirnespor (Denizli Atatürk)