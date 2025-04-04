Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)
Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
6 Nisan Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
Yarın:
13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
6 Nisan Pazar:
15.00 Karaköprü Belediyespor-Sarıyer (Faruk Çelik)
15.00 Fethiyespor-Kepezspor (Fethiye İlçe)
15.00 Batman Petrolspor-İnegölspor (Batman)
15.00 1461 Trabzon FK-Altınordu (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)
15.00 Beykoz Anadoluspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-İskenderunspor (Ali Hoşfikirer)
Kırmızı Grup
6 Nisan Pazar:
15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Somaspor (Dağılgan)
15.00 Artı Değer Vanspor-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)
15.00 Çimentaş Elazığspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Elazığ)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Ankara Demirspor (Bolluca)
15.00 Karaman FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Karaman)
15.00 Belediye Derincespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 Ülkea Nazillispor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)
15.00 Menemen FK-Diyarbekirspor (Menemen İlçe)
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Giresunspor (Erbaa Yeni İlçe)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
6 Nisan Pazar:
15.00 Bursaspor-23 Elazığ FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)
15.00 Silifke Belediyespor-Bornova 1877 (Silifke Şehir)
15.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Karşıyaka (Merkez 1 Nolu Çim Saha)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Düzce Cam Düzcespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)
15.00 Kırşehir Futbol SK-Kemerkent Bulvarspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Ergene Velimeşespor-Kuşadasıspor (Mustafa Kemal Atatürk)
2. Grup
6 Nisan Pazar:
15.00 Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Silivrispor (Kelkit İlçe)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Alemdağ)
15.00 Uşakspor-Muğlaspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Fatsa Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor (Fatsa İlçe)
15.00 T.Metal 1963-Smart Holding AŞ Çayelispor (Başpınar)
15.00 İnegöl Kafkas SK-Tire 2021 (İnegöl İlçe)
3. Grup
6 Nisan Pazar:
15.00 Çankaya SK-52 Orduspor (Osmanlı)
15.00 Aliağa Futbol-Osmaniyespor (Aliağa Atatürk)
15.00 Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)
15.00 Viranşehir Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Viranşehir Bahçelievler Eski)
15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-1923 Mustafakemalpaşa SK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Ayvalıkgücü Belediyespor (Didim Atatürk)
15.00 Alanya 1221-Çorluspor 1947 (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu (İBB 100. Yıl)
4. Grup
6 Nisan Pazar:
15.00 Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970 (Polatlı İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Niğde Belediyespor-Zonguldakspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)
15.00 Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984 (Mardin 21 Kasım)
15.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Denizlispor-Edirnespor (Denizli Atatürk)