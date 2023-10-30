Haber: Mert Osman Erman

Polis, ürkütücü bir üçlü sıfır acil çağrısının ardından gece yarısından hemen önce St Andrew's Katedral Okulu'na gelmişti.

Orada, 21 yaşındaki su topu antrenörü Lilie James'in ölü, ciddi baş yaralanmalarıyla bulunduğu "karşı karşıya kalınan bir sahne" ile karşılaştılar.

Dedektifler, yerel medyanın anonim kaynaklarına atıfta bulunan bir şekilde, cinayetle suçlandığına inanıyorlar - iddiaya göre bir çekiçle - saatler önce öldüğünü söylüyorlar.

Kamera kayıtlarının, meslektaşı 24 yaşındaki hokey antrenörü Paul Thijssen'in ondan sonra tuvalete girdiğini kaydettiği iddia ediliyor. Thijssen, yetkililere de bildirimde bulunan kişi olarak ortaya çıktıktan sonra tek başına çıkmış.

Polis, olası bir neden hakkında herhangi bir kamu yorumu yapmamış olsa da yerel medya, Bayan James'in Thijssen ile ilişkisini yakın zamanda sonlandırdığını bildirdi. İkisi sadece beş haftadır birlikte görüşüyorlardı.

Thijssen, Vaucluse'den bir ipucu verdiğinden sonra kaybolmuştu ve polis, uçurum kenarındaki banliyöye odaklanan büyük bir insan avı başlattı.

Orada "cinayetle ilişkilendirilen eşyalar" - iddiaya göre cinayet silahı - bir çöp kutusunda bulundu ve Cuma sabahı Thijssen'in cesedi daha sonra teyit edildi.

'Bizden çalındı'

Arkadaşlar ve aile Bayan James'in ölümü ile hesaplaşırken, onu iyi bir arkadaş ve tutkulu bir sporcu olarak hatırladılar.

Su topunun yanı sıra dans ve yüzme de dahil olmak üzere her ikisini de gençken rekabetçi bir şekilde yaparak seviyordu. Ve üniversitede bir spor işletmesi derecesi okuyordu, okulda yan iş olarak çalışıyordu.

Ailesi, "O canlı, dışa dönük ve ailesi ve arkadaşları tarafından çok sevilen biriydi" dedi.

Aile dostu Daniel Makovec, aile için bir yardım kampanyası için yazdığı bir açıklamada Bayan James'in "bize çalındığını" yazdı.

"Bu kaybı sonsuza dek yas tutacağız," dedi.

St Andrew Katedral Okulu'nun başkanı olan Julie McGonigle, ebeveynlere bir notta tüm ilgili taraflar için derin endişe duyduğunu belirtti.

"Kötülüğün kabusları topluluğumuzu tanımlamayacak, benim yemindir" dedi.

Hollandalı bir vatandaş olan Bay Thijssen, okulun bir personel üyesi olmadan önce bir spor kaptanıydı.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Chris Minns, Bayan James'in ailesine başsağlığı dileyerek ölümünü "korkunç, korkunç bir suç" olarak tanımladı.

"[Bu] gördüğüm en kötülerden biri, ve yalnızca aile şu an ne geçirdiklerini hayal edebilirim," dedi.

'Batının bir parçası'

Bu vaka, Avustralya'nın uzun süredir ülkedeki "salgın" olarak adlandırılan cinsiyete dayalı şiddet sorununda nasıl ilerleme kaydetmekte zorlandığı konusundaki konuşmaları yeniden başlattı.

Bayan James, Counting Dead Women projesine göre, bu yıl cinsiyete dayalı şiddetin sonucu olarak öldüğü iddia edilen 41. Avustralyalı kadın oldu.

Son 10 günde, Güney Avustralyalı Krystal Marshall, adı açıklanmayan bir Canberra kadını ve Bayan James - hepsi tanıdıkları erkekler tarafından iddia edilen şekilde öldürüldüler. Hepsi kendi evlerinde veya işyerlerindeydi.

Cins

iyete dayalı şiddet reformu kampanyacısı Tarang Chawla - kız kardeşi 2015 yılında partneri tarafından öldürülen - Bayan James'in ölümünün "erkeklerin kadınlara şiddet gerçeğinin karanlık, sinsi hatırlatıcısı" olduğunu söyledi.

"Bayan James'in fotoğraflarına bakıyorum ve kendi 23 yaşındaki kız kardeşim Niki'yi ve onun öldürüldükten sonra nasıl hissettiğimi hatırlıyorum," diye Instagram'da yazdı.

"Lilie, sizi başarısız bıraktık."

Ve ülke yas tutarken, kadınları nasıl güvende tutacağımızla ilgili acil sorular tekrar soruluyor.

Avustralya, Kadın ve Çocuklara Karşı Şiddeti Sonlandırma Ulusal Planı'na sahiptir ve 2010'dan beri şiddet oranlarının inatçı bir şekilde yüksek kaldığını gösteren istatistiklere sahiptir.

Geçen yıl yeni bir 10 yıllık plan tanıtıldı - bu sefer uygulanabilir hedeflerle. Erken müdahaleye, polis ve adalet yanıtlarını iyileştirmeye, daha fazla acil konut oluşturmaya ve kurbanların sağladığı travma desteğini artırmaya vurgu yapar.

Ancak Full Stop Australia'nın CEO'su Karen Bevan, Avustralya'nın ev içi şiddet sorununun altında yatan "cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konusundaki kültürel tutumlar" konusunda endişeli olduğunu söylüyor.

Son bir ankete göre, Avustralyalıların yüzde 90'dan fazlası ülkede kadına yönelik şiddetin bir sorun olduğunu kabul ederken, yüzde 50'den azı bu sorunun kendi mahallesinde veya kasabasında bir sorun olduğunu söylüyor.

Aynı çalışma ayrıca Avustralyalıların yaklaşık dörtte birinin yanlışlıkla erkeklerin ve kadınların aynı olasılıkla ev içi şiddet işleyebileceğine inandığını buldu.

Bayan Bevan, "kadınlar karşısında şiddetin nasıl ve neden olduğuyla ilgili 'mitler ve yanılgılar'ı ele almanın ve daha büyük 'toplum anlayışının' anahtar olduğunu söylüyor.

Yeni Güney Galler Şiddet Karşıtı Bakanı Jodie Harrison da Bayan James'in ölümünden sonra "uygunsuz davranışları" daha iyi çağırmak için topluluğa daha iyi bir şekilde hitap etmeye çağırıyor.

"Bunun gerçekten kadınlar ve çocuklar için güvende olmamasının başlangıcı olduğu her birimizin sorumluluğundadır" dedi.