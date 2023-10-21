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Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.

Galatasaray Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

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