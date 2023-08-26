Haber: Mert Osman Erman

İki yüz gönüllü, kara noktalardan Loch Ness üzerinde doğal ve olağandışı görüntüleri kaydetmeye yardımcı olacak.

Yaklaşık 300 kişi, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen arama sırasında bir canlı yayını izlemek için kaydoldu.

Nessie efsanesinin modern versiyonunun başladığı 90 yıl oldu.

Nisan 1933'te, otel müdiresi Aldie Mackay gölde balina benzeri bir yaratık gördüğünü söyledi. İnverness Courier gazetesi görüşü raporladı ve o zamanın editörü Evan Barron, yaratığın "canavar" olarak tanımlanmasını önerdi.

O zamandan beri Nessie'nin gizemi kitaplara, TV programlarına ve filmlere ilham verdi, ayrıca büyük bir turizm endüstrisini destekliyor.

Bu hafta sonu gerçekleşen arama, Drumnadrochit'teki Loch Ness Merkezi ve Loch Ness Keşif adlı gönüllü bir araştırma ekibi tarafından düzenlendi.

Kızılötesi kameralarla donatılmış dronlar gölün üzerinde uçurulacak ve olağandışı su altı seslerini tespit etmek için bir hidrofon kullanılacak.

Loch Ness Keşfi'nin Alan McKenna, BBC Radio'nun Good Morning Scotland programına şunları söyledi: "Yüzeydeki kırıkları arıyoruz ve gönüllülerden göldeki tüm doğal davranışları kaydetmelerini istiyoruz."

Gölün insanların gözlerini ve zihnini kandırabileceğini söyledi.

"Her dalgalanma veya dalga bir canavar değil. Bazıları açıklanabilir, ancak açıklanamayanlar da var," dedi.

Loch Ness Merkezi Genel Müdürü Paul Nixon, "Hafta sonu etkinliklerimize olan ilgi harikaydı ve dünyanın dört bir yanından insanların hala göl ve Nessie'nin hikayesine ilgi gösterdiğini görmek güzeldi.

"Dünyanın herhangi bir yerinden birinin yardım edebilmesini istiyoruz, bu nedenle hafta sonu boyunca gölün canlı yayınını izlemek ve gizemli bir şey fark edip fark etmediklerini görmek isteyen yeni canavar avcıları arıyoruz.

"Bulduğumuzu görmeyi dört gözle bekliyoruz."Organizatörler, çabaın 1972'de Loch Ness Araştırma Bürosu tarafından gerçekleştirilen canavar aramasından bu yana yapılan en büyük arama olduğunu söyledi.

Büro, suların içinde büyük bir yaratık olup olmadığını kanıtlamak için 1960'larda kuruldu.

Büro, canavarın varlığı veya yokluğu konusunda önemli kanıt bulamadığı için 1977'de kapatıldı.

Nessie efsanesi, İrlandalı rahip St Columba'nın Orta Çağlarda, Loch Ness'teki bir nehir olan Ness'te bir yaratıkla karşılaştığı iddia edildiği zamanlara dayanıyor.

Canavarı bulmaya yönelik önceki denemeler arasında, 1987'deki Operation Deepscan yer alıyor, bu operasyonda 24 yat, tüm gölün boyunca yankı ölçerlerle tarandı.

Üç kez açıklanamayan bir şey tespit edildi. Büyük kalıntılar "temaslar" için sunulan açıklamalardan biriydi.

2019 yılında bilim insanları, efsanevi Loch Ness Canavarı'nın tekrarlayan görüntülerinin arkasındaki yaratıkların devasa yılan balıkları olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'dan araştırmacılar, su örneklerinden DNA çıkararak göldeki tüm canlı türlerini kataloglamaya çalıştı.

Analiz sonrasında bilim insanları, canavarın varlığının arkasında olması söylenen büyük hayvanların varlığını reddetti.

Efsaneye göre, Loch Ness İskoçya'nın hacim açısından en büyük tatlı su gölüdür.

İngiliz ve Galli gölleri bir araya getirildiğinde taşıdığı sudan daha fazlasını - 7.452 milyon metreküp - tutabilir.