Haber: Mert Osman Erman



İlk olarak 1996'da önerilen yasa tasarısı, bazı siyasi partilerin karşıtlığı nedeniyle on yıllar boyunca beklemekteydi.

Çarşamba günü, Lok Sabha, yoğun tartışmaların ardından neredeyse oy birliği ile onayladı.

Yasa tasarısı şimdi Hint parlamentosunun üst kanadı olan Rajya Sabha'daki milletvekillerinin onayını gerektirecek.

Buradan geçerse, Hint başkanının onayına gönderilecek ve yasa olacak.

Ancak uygulanmaktan hala biraz uzak çünkü bu, Hindistan'ın nüfus sayımının tamamlanmasına bağlı olacaktır.

Her on yılda bir yapılan bu sayım, 2021'de yapılması planlanmıştı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi ve şimdi 2025'te yapılması bekleniyor.

Seçim bölgelerinin sınırlarını yeniden çizme planlarının, genel olarak sınırlama olarak bilinen, yasa tasarısının uygulanmasını daha da karmaşık hale getirebileceği bildiriliyor.

Yasa tasarısının kabul edilmesinin, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) şanslarını artırması bekleniyor.

Çarşamba günü, Başbakan Narendra Modi, Lok Sabha'da yasaya oy veren milletvekillerine teşekkür etti. Ona göre bu, kadınların siyasi sürece daha fazla katılımını sağlayacak olan "tarihi bir yasal düzenleme".

Yasa tasarısı, partiler arası çizgiyi aşarak ona oy veren 454 milletvekilinin katılımıyla kabul edildi, sadece iki milletvekili aleyhine oy kullandı.

Lok Sabha, yasayı desteklerken bazı üyeleri uygulanmasına dair endişelerini dile getirirken desteğini dile getirdi.

Eski Kongre Başkanı Sonia Gandhi, parti olarak önerilen yasayı desteklediklerini ancak derhal uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

"Kaç yıl beklemeleri gerekecek, iki, dört, sekiz?" diye sordu Gandhi. "Bunu geciktirmek, kadınlara büyük adaletsizlik yapmak olurdu." Bazı muhalefet milletvekilleri, Diğer Sosyal Sınıflara (OBCs) mensup kadınlar için ayrı bir kontenjan talep etti.

Hint Hinduizminin kast sistemi rahipleri en üstte, Dalitler (eskiden dokunulmazlar) ve Adivasis (kabileler) ise en altta yer alır.

Aralarında ise yaklaşık nüfusun %52'sini oluşturduğuna inanılan birçok alt ve orta sınıf bulunur ve bunlar Diğer Sosyal Sınıflar veya OBC'ler olarak kabul edilir. Hindistan'ın nüfus sayımı her zaman Dalitlerin ve Adivasis'in nüfusunu kaydetmiş olsa da, OBC'leri hiç saymamıştır.

Önerilen yasa tasarısı, zaten Dalitler ve kabileler için ayrılmış olan koltukların üçte birinin kadınlar için ayrılmasını öngörüyor. Ancak OBC'lere ait kadınlar için benzer bir alt-kota dahil etmiyor.

Çarşamba günü parlamentoda konuşan Gandhi, hükümetin bir kast sayımı veya OBC'leri sayımı yapması ve bu gruplardan gelen kadınlara önerilen yasadan faydalanma hakkını genişletmesi gerektiğini söyledi.

Bazı diğer muhalefet milletvekilleri ise hareketi iktidar partisi tarafından göz boyama olarak nitelendirdi.

Yasa tasarısına karşı oy kullanmış olan milletvekillerinden biri olan Asaduddin Owaisi, mevcut yasa tasarısının sadece üst sınıf kadınlara fayda sağlayacağını söyledi.