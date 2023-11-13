Haber: Mert Osman Erman

Dokuz polis yaralandı ve 126 kişi tutuklandı, "çoğunluğunun" karşı protestocular olduğu belirtildi.

Polis, yürüyüşün kendisinin böyle fiziksel şiddeti görmediğini, ancak antisemitizme yönelik nefret suçlarıyla ilgili ciddi suçların soruşturulduğunu ekledi.

Başbakan, suçlarla ilişkili olanların yasaların tam gücüyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Rishi Sunak şunları söyledi: "Bugün EDL (İngiliz Savunma Birliği) ve Hamas taraftarlarının Ulusal Filistin Yürüyüşü'ne katıldığı şiddet, tamamen kabul edilemez sahneleri kınıyorum.

"Bir avuç insanın iğrenç eylemleri, görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmeyi seçenlerin itibarını zedeliyor."

Ayrıca "EDL kavgacılarının polise saldırdığını ve Cenotaph savaş anıtını ihlal ettiğini" ekledi, bu da Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin onuruna saygısızlık anlamına geliyor.

Filistin yanlısı gösteri - 11 Kasım'a rastlayan - Gazze ateşkesi talebinde bulunan yaklaşık 300,000 kişinin Londra merkezinde yürüdüğü en büyük İngiltere mitingiydi.

İsrail ve Hamas arasındaki savaşın 7 Ekim'de başlamasından bu yana görülen en büyük İngiliz mitingiydi. Cumartesi günü Yardımcı Komiser Matt Twist, yürüyüşün Ortadoğu'daki çatışma, anma etkinlikleri ve protesto ve polislik konusunda "yoğun tartışma haftası" zemini üzerinde gerçekleştiğini ve bunun "toplum gerilimlerini artırmak için birleştiğini" söyledi.

Bu, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın bu hafta Times makalesinde Filistin yanlısı protestoları "nefret yürüyüşü" olarak tanımlamasından ve polisin önyargılı davrandığını iddia etmesinden sonra geldi. Daha sonra polisi desteklediğini vurguladı.

Pazar Telegraph'da yazan İşçi lideri Sir Keir Starmer, "ofisini aşağıladığını" ve "kamusal hayatta pek az kişinin" daha fazla "bölünmeye körük" yapmadığını söyledi.

Ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın istifa etmesi veya görevden alınması gerektiğini söyledi.

Ancak Savunma Bakanı Grant Shapps, içişleri bakanının protestonun polislik konusundaki tartışmaya katılmasının "tamamen uygun" olduğunu söyledi.

Eski kabine üyesi Nadine Dorries de yüksek görevde bir kadın olarak Braverman'a yönelik eleştirinin "kadınlara karşı cinsiyetçilik ve seksizmle dolu" olduğunu öne sürdü.

Downing Street, Times makalesi hakkında "neler olduğuna bakıyor" ve Başbakan'ın Braverman'a güvendiğini söyledi.

Yardımcı Komiser Twist, Cumartesi günü polise yöneltilen şiddetin "olağanüstü ve derin endişe verici" olduğunu, karşı protestocuların Whitehall ve Chinatown'da polisle çatıştıktan sonra dokuz polisin yaralandığını söyledi.

"Erken geldiler, anıtları korumak amacıyla orada olduklarını belirttiler, ancak bazıları zaten sarhoş, saldırgan ve açıkça çatışma arayışındaydı," dedi.

Cenotaph'ı koruyan polis memurları hakaretlere ve "artık İngiliz değilsiniz" tezahüratlarına maruz kaldılar.

Bu gruplardaki birçok kişi, "çok büyük ölçüde İngiltere'nin dört bir yanından futbol hooliganları" olan kişilerin arandığını ve bıçak, cop ve dövme kolları gibi silahların yanı sıra A sınıfı uyuşturucuların da bulunduğunu belirtti.

Çoğu tutuklama, "huzuru bozma"yı önlemek için yapılmıştır.

Yardımcı komiser, Filistin yanlısı yürüyüşün "aşırı sağ tarafından gerçekleştirilen fiziksel şiddeti görmediğini" devam etti, ancak Yahudi toplulukları için "nefret suçunun etkisinin ve özellikle antisemitik suçların etkisinin" aynı derecede önemli olduğu açıktı.

O protest sırasında nefret suçları ve yasaklanmış örgütlere destek olası suçlarla ilgili "çok sayıda ciddi suç"un soruşturulduğunu söyledi.

Polis, nefret suçları şüphesi taşıyan altı kişinin beş fotoğrafını yayınladı.

Bunlardan biri, yıldız Davut'un Yahudi sembolünün gamalı haçı içerdiği bir pankart taşıyan bir kadını

gösteriyor.

Başka yerlerde, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kalabalıkların Filistin bayrakları sallayarak "Size yazıklar olsun" diye bağırdığı, Michael Gove'un Londra'nın Victoria İstasyonu'nda polis memurları tarafından yönlendirildiği görülüyor.

Yerel yönetim sekreterine yakın bir kaynak, levelling up sekreterinin seçim bölgesinden döndüğünü ve polis aracına alındığını söyledi.

Protest sırasında BBC News, Londra'nın güneyindeki Metropol Polis kontrol odasına nadir bir erişim sağladı, burada binlerce kameranın bulunduğu bir yer.

Bir polis helikopterinden canlı yayın, bir barda pencerede oturan bir adamı ve içeceğinde ne kadar kaldığını göstermek için yeterli güçlüydü.

Filistin yanlısı yürüyüş sırasında "Filistin özgürdür" ve "şimdi ateşkes" sloganları duyulabiliyordu, kalabalıklar Londra'nın Hyde Park'tan Hilton Hotel'e, Park Lane'den Nine Elms'teki ABD Büyükelçiliği'ne kadar uzanan bir noktaya kadar yürüdü.

Bir gösterici, BBC News'a şunları söyledi: "Ateşkes istiyoruz. İnsanlar acı çekiyor, çocuklar enkaz altında ölüyor ve kimse onlara umursamıyor."

Başka bir protestocu şunları söyledi: "Bunu yapmak için mükemmel bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Armistice, ateşkes çağrısı ve savaşın durdurulması çağrısıdır."

Pazar günü Metropol Polis, "antisemitik dilin yanı sıra tehditkar davranışlar"ı gösteren Waterloo ve Victoria istasyonlarında çekilen videolarla ilgili bilgi talep etti.

Büyük bir protesto, Anma Günü'nde planlanmadı, ancak başkentteki anma etkinlikleri sırasında devam eden bir polislik operasyonu olacak ve 1,375 memur görevlendirildi.