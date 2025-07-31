HAZIRLAYAN: AV. TÜLAY BEKAR
“LOZAN VATANDIR!”
LOZAN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’DİR”
“LOZAN SEVR-İ TARİHİN KARA ÇÖPLÜĞÜNE GÖMMÜŞTÜR”dedik LOZAN ANTLAŞMASININ 102.yıldönümünde!
Can dostum Hatice, sevgili Meral, ANNECİĞİM ve kıymetli büro arkadaşlarım ve diğer dostlarım ile…
Hava çok sıcaktı; YÜREĞİMİZ ATATÜRK SEVDASI ile dolu ve TAPUSUNU KUTLADIĞIMIZ LOZAN ANTLAŞMASININ verdiği rahatlık ile serin…
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Anıtkabir defterine aşağıdaki tarihi notu düştüm…
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“Ulu Önder Atatürk!
Bugün TÜRKİYE için “LOZAN VATANDIR!”diyerek; TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPUSU LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 102.Yıldönümü münasebetiyle; yüksek, manevi huzurundayız.
Bu antlaşma; ‘Kurtuluş ve Kuruluş Belgemiz’dir.’
Bu anlamlı gün, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NE
KUTLU OLSUN!…
Vatanı düşmana teslim eden SEVR Anlaşmasını çöpe atan TÜRK MİLLETİ; senin öncülüğünde;
“VATAN BÖLÜNMEZ ve TÜRK MİLLETİ esaret altına sokulamaz”demiştir...
Antlaşmanın SEVR’in imzalandığı ayın aynı haftasında imzalanmış olması da oldukça anlamlıdır.
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI;
Askeri zaferin belgelenmesiyle birlikte, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve hukuki devrimlerin de süratle gerçekleştirilebilmesinin yolunu açmıştır.
Çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğumuz yeni dünya düzeninde; Lozan Antlaşmasına ve getirdiklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.
Fikirlerinin ışığında; her koşulda, ‘Emperyalizme meydan okuyacak, oyunlarını bozacak’ güç ve kararlılıktayız.
‘ HER YAŞTA GENÇ KALAN TÜRK GENÇLERİ OLARAK’ , SONSUZA DEK KUTLU EMANETİNİN BEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
RAHAT UYU, ULU ÖNDER ATATÜRK!
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! “
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AKSİ HALDE “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!”