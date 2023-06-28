Minsk

Lukaşenko, Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimi konusunda başkent Minsk'te açıklamalarda bulundu.

Wagner'in kurucusu Prigojin'in akıbetiyle ilgili bilgi veren Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin ile ilgili verdiği garantileri yerine getirdiğini belirterek, "Evet, Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." dedi.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile Wagner'e ne şekilde yardımcı olabilecekleri konusunu istişare ettiklerini aktaran Lukaşenko, şöyle konuştu:

"Hrenin'in dediği gibi, ordumuzda böyle bir birliğe ihtiyaç var. Bu görüşe katılıyorum. O halde konuşun. Onların komutanları bize gelirse ve yardımcı olursa iyi. Bu bir tecrübe. Bunlar ön cephede saldırı gruplarıdır. Onlar bize hangi silahın ne şekilde çalıştığı, ne şekilde saldırma ve kendini savunma konusunda bilgi verebilecek. Bu bilgiyi Wagner savaşçılarından elde edebiliriz. Bu çok değerli bilgi."

Lukaşenko, Wagner'in NATO Zirvesi esnasında Belarus'tan kışkırtıcı eylemlerde bulunacağı yönündeki bilgilerin de "sahte" olduğunu ifade etti.

AA