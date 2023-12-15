Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Orban yönetimini ikna etmek amacıyla, 13 Aralık'ta AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

AB üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyordu.

Böylelikle AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna 'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.