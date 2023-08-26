Haber: Mert Osman Erman

Diğer 80 kişi ise Hint Okyanusu Ada Oyunları'nın Mahamasina stadyumundaki açılış töreninde yaralandı.

"Girişte çok fazla insan vardı," Kızılhaç yetkilisi Antsa Mirado AFP haber ajansına söyledi.

Stadyumda bulunan Devlet Başkanı Andry Rajoelina, bu "trajik bir olay" olduğunu belirtti ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

41 bin kişi kapasiteli Mahamasina stadyumunun seyircilerle dolu olduğu bildiriliyor.

Görüntüler, yaralı birçok kişinin sersemlemiş bir şekilde yerde oturduğunu gösteriyor. Diğer kurbanların stadyumdan uzaklaştırıldığı görülüyor.

1977'de kurulan Hint Okyanusu Ada Oyunları, her dört yılda bir düzenlenen çok sporlu bir etkinliktir.

Katılımcılar, Komorlar, Madagaskar, Mauritius, Seyşeller, Maldivler ve Réunion'un adaları ve bölgeleridir.

2018'de bir Madagaskar-Senegal futbol maçının başlamadan önce Mahamasina stadyumunda yaşanan bir ezilme sonucu bir kişi öldü ve neredeyse 40 kişi yaralandı.

2016'da, Madagaskar'ın milli gün kutlamaları sırasında aynı mekandaki bir el bombası patlamasında iki kişi öldü ve yaklaşık 80 kişi yaralandı. Patlama ücretsiz bir konser sırasında meydana geldi.

İki yıl önce, aynı stadyumun dışında bir el bombası patlaması bir çocuğun ölümüne neden oldu ve birkaç kişiyi yaraladı.