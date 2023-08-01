Haber: Damla Oya Erman

Bakteriyel bir enfeksiyon geçirdikten sonra yoğun bakımda hastaneye yatırılan Madonna'nın bir ay sonra, pop kraliçesi, sevdiklerinin onun iyileşmesine nasıl yardımcı olduğunu düşündüğünü paylaşıyor.

Madonna, Pazar günü Instagram'da yayınladığı bir gönderide, altı çocuğundan ikisiyle çekilmiş bir dizi fotoğrafı göstererek, "Aile ve arkadaşlardan gelen sevgi en iyi ilaçtır," yazdı.

Bir anne olarak, "çocuklarınızın ihtiyaçlarına kapılmanın" kolay olduğunu ancak hastalandığında "çocuklarım gerçekten yanımda yer aldı" diye yazdı.

"Önceden hiç görmediğim yanlarını gördüm. Bu her şeyi değiştirdi," dedi.

Madonna, Lourdes Leon adında bir kızı Carlos Leon ile, Rocco Ritchie adında bir oğlu da yönetmen Guy Ritchie ile paylaşıyor. Ayrıca, David Banda, Chifundo "Mercy" James ve ikizler Stella ve Estere adında dört evlatlık çocuğa da sahip.

Gönderisinde, Madonna ayrıca uzun süredir arkadaşı ve menajeri Guy Oseary için de minnettarlığını dile getirdi ve Oseary'nin ona Keith Haring'in "Michael Jackson'ın yüzünün resmedildiği bir ceket giydiği" bir Polaroid hediye ettiğini yazdı. Bu fotoğrafın Andy Warhol tarafından çekildiğini belirtti.

Madonna, Oseary'nin hediyesini aldığında ağladığını ve “hayatta olmaktan ne kadar şanslı olduğunu fark ettiğini" ve "bu insanları ve diğer birçok insanı da tanıdığım için ne kadar şanslı olduğunu" söyledi.

Haziran ayında Oseary, Madonna'nın "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" geliştikten sonra yoğun bakıma alındığını duyurmuştu. "Vogue" şarkıcısının hastaneden birkaç gün sonra taburcu edildiğini ve evde iyileştiğini bildirmişti.

Bu ayın başlarında, Grammy ödüllü sanatçı uluslararası "Celebration" turnesinin başlangıcını ekim ayına erteleyeceğini duyurdu.

Pazar günü paylaştığı gönderinin sonunda "beni koruyan tüm meleklerime ve işimi bitirebilmem için bana izin verenlere teşekkür ederim" dedi.