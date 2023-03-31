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Genç yıldız Jeff Redd’in yeni şarkısı "Soka" şimdi yayında!

Genç yıldız Jeff Redd’in yeni şarkısı "Soka" Universal Music Türkiye etiketiyle şimdi yayında!

31 Mart 2023 Cuma 10:03
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Genç yıldız Jeff Redd’in yeni şarkısı "Soka" şimdi yayında!

İSTANBUL- Yetenekli rapçi, yeni şarkısı "Soka" ile dikkatleri üzerine çekiyor. “Soka” Jeff Redd’in Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ilk şarkısı olma özelliği taşıyor.

Jeff Redd’in en cesur ve sert parçalarından biri olarak öne çıkan “Soka”; dinamik vokali, çarpıcı beat'leri ve vurucu sözleriyle dinleyiciler üzerinde etkisini hemen hissettirecek bir parça. “Soka”, Jeff Redd’in müzikal yeteneklerinin yanı sıra yaratıcılığını ve kişisel tarzını da ortaya koyuyor.

Jeff Redd - Soka klibinin yönetmenliğini ise Umutcan Çetin üstlendi.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SokaGenç Yıldız Jeff Reddişarkı
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