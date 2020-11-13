''GÜNAY AKSOY'' YEPYENİ TARZIYLA VE ŞARKISIYLA ŞAŞIRTTI!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve yurt dışında doğup büyüyen ''Günay Aksoy''; her projesiyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında listenin başını çekiyor.

Uzun zamandır büyük bir ekiple her aşamasının titizlikle ve özenle hazırlandığı projede ''Günay Aksoy''; yepyeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sözü ve müziği Vatan Aksoy'a ait olan şarkının farklı ve alışılmışın dışında enerjisi müzikseverlere çok iyi gelecek.

Rengarenk kostümler, makyajlar ve eğlenceli danslarıyla dikkat çeken klip Londra'da Bybiggz tarafından çekildi.

Kısa sürede hit olmaya aday ''Ya Ya Ya'' şarkısıyla ilgili büyük bir heyecan içerisinde olan ''Günay Aksoy''; 'üzerinde çok çalıştığımız ve çok emek verdiğimiz ''Ya Ya Ya'' adlı şarkım artık sizlerle, çok seveceksiniz' diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

''Günay Aksoy''un yepyeni şarkısı ''Ya Ya Ya'' Ünüvar Production etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!