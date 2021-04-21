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Mr. Jade, ikinci kez  Hollywood dergisinde

Mr. Jade, Hollywood dergisine konuştu: Hayalim Angelina Jolie ile film çekmek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2021 Çarşamba 16:08
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Mr. Jade, ikinci kez  Hollywood dergisinde

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hollywood dergisi Style Cruze’a kapak olan ilk Türk sanatçı Mr. Jade, dergi için ikinci kez objektif karşısına geçti. Ünlü isim, dergiye verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlattı.

Merkezi Hollywood’da bulunan Style Cruze, ilk kez geçen yıl bir Türk sanatçıyı kapağına taşımış, Mr. Jade derginin haziran sayısına kapak olmuştu. Hem iş dünyasında hem de müzik camiasında başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, aylar sonra dergi için yeniden objektif karşısına geçti. Sanatçının fotoğraflarını Paris’in ünlü moda fotoğrafçısı Erkan Barış çekti.


İLK RÖPORTAJ İLGİ GÖRDÜ


Style Cruze’a ikinci kez çok özel pozlar eşliğinde röportaj veren Mr. Jade, hakkında merak edilenleri anlattı. Ünlü sanatçı, “Dergi yetkilileri, daha önceki röportajımın çok ilgi gördüğünü söyleyerek yeni bir teklifle geldi. Ben de geri çevirmedim, güzel bir çekim yaptık” dedi. 


ONUR DUYUYORUM


Mr. Jade, dergiye verdiği röportajda “Böylesine prestijli bir derginin ikinci kez parçası olduğum için onur duyuyorum” dedi. Şarkıcı, “Dikkatinizi çekmek isteyen bir kişi nasıl davranmalı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kendisi olmalı. Günümüzde insanlar pek çok oyun oynuyorlar. Ancak benim dikkatimi çekmenin yolu, doğal ve gerçek olmaktan geçiyor.” Mr. Jade, “Hayalinizdeki işbirliği nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Angelina Jolie ile film çekmek, benim için rüya gibi bir işbirliği olurdu.”

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Mr. JadeIkinci Kez  Hollywood Dergisinde
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