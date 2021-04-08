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Yılın En Prestijli Estetik Güzellik Merkezi Tevfik Bozdağ Oldu! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 13:13
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Yılın En Prestijli Estetik Güzellik Merkezi Tevfik Bozdağ Oldu! 

HABER: ASLAN SAYIM

Show Tv de yayınlanan ‘’Kuaförüm Sensin’’ isimli televizyon programında yıldızı parlayan ünlü Estetisyen Tevfik Bozdağ ödüllere doymuyor! 6. Kez ödül alan Tevfik Bozdağ Fuat Paşa Yalısında düzenlenen 2. Altın Kalite Ödül Töreninde Yılın en prestijli estetik güzellik merkezi ödülün sahibi oldu. Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cumsen organizasyonunda birbirinden ünlü isimlerin ve sektörün en prestijli isimlerin ödül gecesinde bir araya getirdi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken yakışıklı estetisyen Tevfik Bozdağ yeni sürprizleriyle yakında müzik platformlarında da yer alacağını duyurdu. Yeni şarkısının çalışmasını sürdüren Tevfik Bozdağ şarkısının  Söz ve Bestesinin ünlü şarkıcı Sancak’ın bir çok alt yapısını ve bestelerinin sahibi olan Toprak Kardeşler Erdal Toprak’a  ait olan “ÇÖL MİSALİ” isimli şarkısı ile yakında tüm dijital platformlarda dinleyeceğiz. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Yılın En Prestijli Estetik Güzellik Merkezi Tevfik Bozdağ Oldu
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