ESRA EROL ÇİFTE KUTLAMA YAPTI

atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, programının sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde alan isimlerden. Erol tatilde iki özel kutlamayı bir anda yaptı.

Programı sezon finali yapar yapmaz tatile çıkan Esra Erol, yine ailesi ile birlikte keyifli bir tatil yaparak tüm sezonun yorgunluğunu atarken bir de özel iki kutlamayı aynı anda yaptı.

Tatilde 13 yıllık eşiyle romantik bir karesini paylaşan Esra Erol, hem Özbir'in doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Erol, sosyal medyada şu ifadeleri kullanarak eşini kutladı;

Canım sevgilim. Hayat arkadaşım. Seni çokkkk seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki bugün evlendik. @aliozbir1

ÇİFTE KUTLAMA MI YAPTILAR?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.

Ilıcalı’nın sevgilisine evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya’nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı ile sevgili olan Ayça Çağla Altunkaya medya ve soysal medyadan kendini uzak tutuyor bu durumda çiftin ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesini sağlıyor.

Oldukça uyumlu bir beraberlikleri olan çiftten yakın zamanda güzel bir haber evlilil haberi alabiliriz bence.

“CAMBAZ “İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türk pop müziğinin en özel isimlerinden Deniz Seki bu yaz dinleyicileri dans ettirip eğlendirmeye hazırlanıyor!

Seki’nin yeni teklisi Cambaz önümüzdeki günlerde müzikseverlerin beğenisine sunulacak!

ASLI ENVER ANNE OLDU

Başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden geçtiğimiz hafta mutlu haber geldi. Çiftin Elay adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Kasım 2022’de sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.

SELAMİ ŞAHİN’DEN 57. SANAT YILINDA MUHTEŞEM ALBÜM

Türk müziğinin sayılı efsanelerinden büyük usta Selami Şahin, sanat hayatının elli yedinci yılına adım atarken muhteşem bir albüm ile sevenlerini selamlayacak.

Selami Şahin’in uzun süredir beklenen ‘Selami Şahin Şarkıları’ projesinin ilk bölümü tamamlandı. Yaşamı boyunca sanat dünyasına kazandırdığı sayısız unutulmaz eseriyle yıllarımızı daha kıymetli kılan Selami Şahin'in bu anlamlı yıldönümünde kendisine en sevilen ve dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan derleme bir albüm projesi eşlik ediyor.

Selami Şahin'in en önemli eserlerini günümüze taşıyıp bu eserleri popüler müzik dünyasıyla buluşturan albüm, Selami Şahin'i onurlandıran büyük bir proje olarak 7 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak müzikseverler ile buluşacak.

Kendi tarzlarında başarılı birbirinden iddialı sanatçılar ve yeniden düzenlemelerle müzikal bir şölene dönüşen projenin ilk serisinde Atiye, Birsen Tezer, Derya Bedavacı, Elif Sanchez, Gripin, Kenan Doğulu, Rubato, Sakiler, Sıla ve Teoman yer alıyor.

Toplamda beş farklı seriden oluşacak olan ‘Selami Şahin Şarkıları’ projesinin kapak illüstrasyonu, Ethem Onur Bilgiç imzası taşıyor.

15 Ağustos tarihinde 75. yaşını kutlayacak olan büyük usta Selami Şahin’e adeta saygı duruşu niteliğinde hazırlanan albümün müzik direktörlüğünü Lider Şahin üstlenirken, yeniden düzenlemelerinde ise İskender Paydaş, Ozan Doğulu, Gürsel Çelik, Febyo Taşel ve Paul Sanchez gibi tarzlarında usta birçok prodüktörün imzası var.

Selami Şahin’in Atiye, Birsen Tezer, Derya Bedavacı, Elif Sanchez, Gripin, Kenan Doğulu, Rubato, Sakiler, Sıla ve Teoman’dan oluşan ‘Selami Şahin Şarkıları 1’ albümü, Lider Müzik etiketiyle 7 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında!

DUYGU ÇAKMAK BALKANLAR’I YENİDEN FETHETTİ

Ünlü model Duygu Çakmak, yurt içi ve yurt dışında Katar,Dubai ve Bahreyn de bir çok başarılı organizasyonlara ve defilerere imza atan başarılı model Duygu Çakmak "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum.

Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.9 günlük Kurban bayramı tatilini Makedonya,Kosova ,Karadağ ,Arnavutluk ta geçiren güzel model Kosova’da bir model ajansı ile anlaşma yaparak ülkemizi Balkan ülkelerinde temsil edecek.

PERA 1 YAŞINDA

Ömer dizisinin başarılı oyuncusu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çifti 1 yaşına giren kızları Leyla Pera’nın yüzünü ilk defa gösterdi.

Ömer dizisinin sevilen oyuncusu Selahattin Paşalı, uzun zamandır birlikte olduğu Lara Tümer ile geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturmuştu.

Çift, 2022'nin Temmuz ayında dünyaya gelen kızları Pera'nın birinci yaşını sosyal medyadan kutladı.

Doğumdan beri kızını magazinden uzak tutan Lara Tümer bir ilke imza attı ve minik kızının yüzün gösterdi.

Pera için düzenledikleri doğum günü partisinden kareleri Instagram sayfasından yayınlayan Tümer'in ''Mutlu 1 yaş Perkuş'' notunu düştüğü fotoğraf karelerine beğeni yağdı.

INSTAGRAM’IN YENİ UYGULAMASI THREADS

Instagram’ın yeni uygulaması Threads Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde 100’den fazla ülkede kullanıma sunuldu.

Threads, kullanıcılara anlık paylaşımlar ve topluluklarıyla iletişime geçmek için yeni ve ayrı bir alan sunuyor. Threads kişisel hesaplar, içerik üreticileri ve işletmeler dahil olmak üzere tüm Instagram hesap türleri tarafından kullanılabilecek. İnsanların Instagram hesaplarıyla kaydolabileceği Threads ile Meta, insanlara düşüncelerini pozitif ortamda paylaşabilecekleri paylaşabilecekleri bir alan sağlamayı amaçlıyor.

Threads’deki akış, hem takip edilen hem önerilen hesapların içeriklerini barındıracak. Paylaşımlar en fazla 500 karakter uzunluğunda olup bağlantı, fotoğraf ve en fazla 5 dakika uzunlukta video içerebilecek. Threads paylaşımları doğrudan Instagram Stories’de paylaşılabileceği gibi, diğer platformlarda da bağlantı olarak paylaşılabilecek.

Threads, iOS için App Store üzerinden, Android içinse Google Play üzerinden indirilebiliyor.