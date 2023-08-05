HERKES KURT EFE BEBEK SANDI!

Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medyada bir çocuk ile kareleri paylaşıldı. Bebeği gören herkes Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile poz verdiğini sandı ama işin gerçeği farklı çıktı

Türkiye’nin önde gelen bir çocuk bezi markasının reklam filminde eşi Başak Dizer'le birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un minik rol arkadaşıyla paylaşılan kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Herkes bebeğin Kurt Efe olduğunu sandı ama prensip gereği kendi bebekleri yerine başka bir bebek ile reklam filminde kamera karşısına geçen çiftin bu minik rol arkadaşlarının Kıvanç Talıtuğ'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ OYUNCUYA DOLANDIRICI ŞOKU!

Kızı ve torunu ile Bodrum’da tatilde olan ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, mailine gelen linke tıklayınca olan oldu.

Usta sanatçının whatsapp’ına kadar ele geçiren hackerlar telefon rehberindeki 3 bin kişiye sanatçının ağzından mesaj atarak para istediler.

Durumu fark eden Yücesoy, soluğu hemen siber suçlarda alarak şikayette bulundu.

ÖNCE SPOR SONRA SAHNE!...

Kıbrıs'ın en lüks Oteli Elexus da Ağustos ayı Koray Avcı ile başladı

Adaletin bu mu dünya?” şarkısıyla sahneye çıkış yapan Koray Avcı, 3 saat sahnede kaldı, gece boyunca hem kendi parçalarını hem de birçok usta sanatçının şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı

Her gün spor yamayı ihmal etmeyen Avcı sahne öncesi ter attı ,otel in spor salonun da 1.5 saat spor yaptıktan hemen sonra sahneye çıktı sahnede" Önce spor sonra sahne oldu sizin karşınıza hem fiziksel hem de şarkılarımla sizlere güzel bir gece yaşatmak için buradayım

Kariye de yaparım Sporu da yaparım dedi.

LİNET TESADÜFEN BARBİE OLDU!

Güçlü yorumcu Linet, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava Konserleri’’ kapsamında geçtiğimiz hafta kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir müzik ziyafeti çekti

Linet, Harbiye konserinde İtalya’dan aldığı 2 farklı kostümle sahneye çıktı. İlk yarıda giydiği pembe elbisesiyle Barbie’ye benzetilen ünlü sanatçı; “Bu elbiseyi 2 ay önce yurtdışından aldım ve gardrobumda bekletiyordum, bu tesadüfü sevdim, ama Barbie’nin de bu kadar güzel sesi var mı, bilemiyorum.” diyerek izleyicilerini güldürdü.

HAYRAN İMZASINDAN DÜETE!

Yıl 2004 bundan tam 19 yıl evvel Mabel Matiz daha müzik dünyasına adım atmamışken büyük hayranı olduğu Aşkın Nur Yengi’den imza alırken yaşadığı mutluluk anını sosyal medyada paylaştı.

Aradan geçen yıllar sonrasında Fatih albümünde bu iki isim ” İki Satır Yara” düetinde bir araya geldi

Mable’inde dediği gibi yıllardır hayranı olduğu bir isimle yıllar sonra yollarının aynı noktada kesişmesi tarifi imkansız bir mutluluk olsa gerek…

BODRUM’DA MOON LİFE ESİNTİSİ!...

Moon Life Dergisi iki ay önce Paris'te gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonun ardından, Bodrum'da unutulmaz bir davet verdi.

Bodrum Azka Otel'de gerçekleşen gecenin ev sahipliğini yapan Moon Life Dergisi Kurucusu Alper Alp ve organizasyonunu Berna Mıçı'nın üstlendiği davette iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasından birçok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu Aslı Turanlı yaparken, İskender Paydaş'ın sahne aldığı gecede Mustafa Sandal ise yeni çıkan şarkısı ''Tamam Tamam''ı ilk kez seslendirdi. Öte yandan bu özel davete katılanlar arasında Fatih Ürek, Gülben Ergen ve Seda Üren sahneye çıkarak geceye renk kattılar. Bu özel gecede Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, Nur Demirağ ve Nuray Yıldız'a katkılarından dolayı plaket verdi. Ünlü Antikacı Uğur Batur, ''Bir Umut Derneği' yararına müzayede düzenledi.

YAPAY ZEKA EN ÇEKİCİ ÜNLÜ KADINLARI SIRALADI

Yapay zekaya dünyanın en çekici bulunan ünlü kadınları soruldu.

Yapay zekaya göre en çekici ünlü kadınlar sıralamasında Scarlett Johansson birinci sırayı alırken, ikinci sırada Angelına Jolıe yer aldı. Üçüncü sırada ise Jennıfer Lawrence yapay zekaya göre en çekici ünlü kadın oldu.