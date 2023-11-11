Bu hafta, vücudumuzda bir organımızmış gibi hissettiğimiz akıllı telefonlarımıza olan bağımlılığı konuşalım

Duydunuz mu nomofobi tabirini?

İngilizce “no mobile phobia” kelimelerinin kısaltılmışı olan nomofobi, kişilerin telefonundan uzak kaldığında yaşadığı panik, korku, huzursuzluk, sürekli telefona bakma hissine deniyor

Gençler arasında hızla yayılan nomofobi çağın hastalığı olarak nitelendiriliyor.

Sosyal medyanın da günlük hayat akışımızda hatrı sayılır zaman aldığı düşünüldüğünde ise bu sonuç kaçınılmaz gerçek olarak karşımıza çıkıyor haliyle

Cep telefonlarımızla bağlantımızın kesildiği anda yaşadığımız korku ve hissettiğimiz huzursuzluğun altında bağımlılık yatıyor tıpkı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi işleyen bir mekanizma sözkonusu. Bireyler nasıl ki bağımlı olduğu şeye ulaşamayınca yoksunluk belirtileri gösteriyorsa nomofobide de hissettiği şey tam olarak bu.

Diğer yandan akıllı telefonlar gibi teknolojik aygıtlar günümüzde bir temas biçimi haline de geldi. Sosyal medyayı takip etmek, daha görünür olmak, insanları gözlemlemek ve haberlere anlık ulaşım imkanı neticesinde elimizden düşürmediğimiz bu akıllı cihazlara olan bağlılığımız, bizi yalnızlığa ve sosyal çevremizden izolasyona doğru sürüklüyor farkında değiliz ya da farkıdayız ama vazgeçemiyoruz

Bir kafeterya’ya oturduğunuzda şöyle bir etrafınıza gözatın bakalım, kaç kişi sohbet ederken karşısındakinin yüzüne değilde elindeki akıllı cihazına bakıyor, bu size toplumsal olarak geldiğimiz noktayı en doğru haliyle gösterecektir

Eğer sizde banyoya bile telefonunuz ile giriyor, telefonunuzu kapatamıyor, telefonunuzun yanınızda olduğunu bildiğiniz halde tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı hissediyor ve telefonunuzda vakit geçirmek için planlı etkinliklerini atlıyorsanız nomofobik olabilirsiniz aramıza hoşgeldiniz