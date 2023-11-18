SILA TÜRKOĞLU’NUN YILDIZI PARLIYOR!

Kariyerine günlük dizi oyunculuğu ile başladı ve ekranda öyle parladı ki, şimdi büyük yapım ve kanalların dizilerinde oynadığı başrol roller ile yıldızı ışıl ışıl parlıyor!...

Sıla Türkoğlu’nun yıldızı ilk 2019 yılında Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisindeki rolü ile parlamaya başladı ardından 2020 ‘de Emanet dizisi ile basamakları tırmanışı devam etti ve en sonunda Kızılcık Şerbeti adlı televizyon dizisinde Doğa Korkmaz karakteri ile kariyerinde haK ettiği yere ulaştı.

O oyunculuktaki bu başarısını bu yıl ki “Pantene AltınKelebek” yıldızı parlayanlar ünvanı ile taçlandırıyor … Yani sabır , azim ve çalışkanlık Sıla Türkoğlu’na hak edilmiş başarıyı da beraberinde getirdi..

Aslı Bekiroğlu’nun annesi Betigül Ceylan oldu!

Parrot film’in çekeceği “Ah Leyla Vah Kerem” TV filmi sete çıkıyor…

Filmin başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Sinan Çalışkanoğlu yer alırken Aslı Bekiroğlu’nun annesini ise başarılı oyuncu Betigül Ceylan oynayacak.

Babasını rolünde ise başarılı oyuncu Necat Bayar’ı görüyoruz. Okuma provaları biten ve Ocak ayında yayınlanması beklenen “Ah Leyla Vah Kerem” filmi için artık set zamanı…

Gün Doğa Sarı’nın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu Dİlek Aydoğdu Kaya yazdı.

Filmde ayrıca Ceren Taşçı, Levent Sülün ve Fatma Nilgün Özgüven gibi usta oyuncular önemli rollerde yer alıyorlar.

750. BÖLÜM KUTLU OLSUN!

Show TV'de 4. Sezondur devam eden Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı geçtiğimiz hafta 750. bölümünü kutladı!

Didem Arslan Yılmaz’ın sunuculuğunu yaptığı Global Medya yapımcılığında ekrana gelen program hasret çekenleri kavuşturmaya ve çaresiz kalanlara umut olmaya devam ederken bir çok cinayeti de aydınlatarak başarılı bir televizyonculuk örneği oldu.

ÜNLÜ GAZETECİDEN İKİNCİ KİTAP… “BU SON OLSUN”

Gazeteci Alev Gürsoy Cimin’in ikinci kitabı “Bu Son Olsun” okuruyla buluştu.

Posta gazetesinde gündeme damgasını vuran röportajları ile dikkat çeken Alev Gürsoy Cimin, “Ben Daha Yaşamadım” kitabından sonra şimdi de “Bu son olsun” kitabında da gerçek hayatta yaşanan olaylardan ve karakterlerden harmanlanmış oldukça akıcı bir dil ile tamamiyle yaşanmış gerçek kadın öykülerini okuyuculara aktarıyor.

Alfa Yayınevi’nin kuruluşlarından olan Monakitap’tan çıkan roman için Alev Gürsoy Cimin “Bütün kadınlara adanmış bu hikâye benim, senin, hepimizin!” diyerek herkesin kalbine dokunacak eşsiz bir eseri okuyucularına sunuyor.

FARKLI TARZI İLE DİKKAT ÇEKİYOR!

Türkçe bilimkurgu, fantazya ve korku edebiyatının önemli isimlerinden olan yazar Murat S. Dural’ın Epona Kitap ve Lektör etiketiyle yayımlanan yeni kitabı “Basübadelmevt” ile yeniden okuyucularıyla buluştu.

Dural’ın yeni kitabı Basübadelmevt, tüm kitap satış noktalarında ve dijital kitapçılarda yerini aldı!

Basübadelmevt ile başlayan “Arke” üçlemesi, novella serisi “Replikalar Çölü” ve “Lamia” adlı eserlerle devam edecek.

BERNA LAÇİN CAN DOSTUNU KAYBETTİ

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda can dostunu kaybettiğini duyurdu.

Laçin, yaşadığı acıyı "Uzun yıllar birlikte yaşadığın candostunu kaybetmek ne zor …Biliyorum “dünyada ne acılar var” ama elimde değil , bu da benim canım ve şu an çok yanıyor . Beklenmedik bu veda çok yakıyor.Huzur içinde uyu boncuk gözlüm" sözleri ile ifade etti.

AYDAN KANATLI ‘DAN ATA’YA ÖZLEM ALBÜMÜ

Atatürk’e olan özlemini her zaman dile getiren Aydan Kanatlı, Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve aile büyüklerinin sevdiği şarkıları bir araya getirdiği 2. TSM albümü projesini hayat geçirdi.

Aydan Kanatlı'nın, Müzikaryum etiketiyle yayınlanan "Dünden Bugüne" albümünde yer alan "Şimdi Uzaklardasın" şarkısına bir de klip çekildi.

TURABİ’DEN ÜZEN HABER!

Survivor 2024'de bir çok sevilen eski yarışmacı amansız bir yarışa girecek! O isimlerden biri de Turabi idi…Ama işler yolunda gitmedi ve Turabi yarışmaya katılamayacağını duyurdu.

Survivor yarışmasını iki kez kazanan Turabi, yaşamını Amerika'da sürdürüyor. Turabi, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor ve tedavi oluyor.

Survivor 2024 kadrosu için Acun Ilıcalı'dan davet alan Turabi, yarışmaya katılacağını söylemişti. Turabi'nin survivor 2024'de olacağı haberi hayranlarını hayli sevindirmişti. “Şimdiden şampiyon belli ikinci kim” esprilerinin yapılmasına neden olmuştu ama Turabi'den üzen bir haber geldi.

Sosyal medya hesabından Survivor 2024'de yarışamayacağını oldukça ilginç bir paylaşımla duyuran Turabi, paylaşımında şu sözlere yer verdi;

Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan'da bu yapının üyelerindenmiş. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğinin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi red ettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati'nin suikasti sonucu bu hale geldim. Ve malesef #SurvivorAllStar2024 'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım.

(NOT; İnanmayın. Şaka. Yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz şeye inanmayın. Ama gelemeyeceğim gerçek. Kalın sağlıcakla.)