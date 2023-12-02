“Bursa Bülbülü” FOX’ta!...

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda yer aldığı “Bursa Bülbülü” 4 Aralık Pazartesi saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak. Beğenerek birkaç kez izlediğim “Bursa Bülbülü” film oy7unculuklar kadar müzikleri ile de efsane mutlaka izleyin.

MELEK MOSSA’YA ÇİFTE KUTLAMA!

Türkiye'nin son dönemde en popüler şarkıcılarından biri olarak milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başaran Melek Mosso Kıbrıs Elexsus otel in 8. Yılında sahne aldı.

Melek Mossa için sahnede bir de kutlama yapıldı….Şarkıcının hem doğum günü hem de evliliği kesilen dev bir pasta ile kutlandı.

Yaklaşık 2 saat sahnede sevilen Melek Mossa kendi şarkıları yanısıra Sezen Aksu’dan Aşık Veysel’e uzanan Repertuvarı ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Mossa sahnede pastasını kestikten sonra; " Ne mutlu bana bu sene yeni yaşıma hem sahnede girmekten dolayı hem de evli olarak girdim ilerde'de inşallah evlatlarımla da yeni yaşlara girmeyi Allah nasip etsin" dedi.

SPOTİFY 2023’DE ZİRVEDE ONLAR VAR!

Spotify, 2023 Yılın Özeti’ni yayınladı. 2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Semicenk oldu. Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu. En çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 2023’te de birinci yine Sezen Aksu olurken 2023’ün en çok dinlenen albümleri sıralamasında Motive’den ROMANTİK listenin zirvesine yerleşti.

ÇOK SEVDİĞİ DİZİYE KONUK OLUYOR!

Ajda Pekkan’ın Kızılcık Şerbet’i dizisine olan sevgisini bilmeyen yok gibi! Ünlü sanatçı dizinin hiçbir bölümünü kaçırmadan takip ediyor.

Hatta o kadar dizinin müdavimi ki Cuma günleri iş almayıp diziyi izliyor ve dizi RTÜK tarafında cezalandırıldığı dönemde de destek için dizinin yapımcısı Faruk Turgut'u arayacak kadar da fanatik bir izleyici.

Diziye bu kadar hayran olan Ajda Pekkan, 29 Aralık Cuma günkü bölüme konuk olarak katılıyor. Dizide Ajda Pekkan bir karakter olarak değil de kendi olarak yer alacak..

ŞEVVAL SAM’IN DİLEKLERİ!

Sahne ve dizilerin sevilen sanatçısı Şevval Sam Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel de sahne aldı.

Şevval Sam yaklaşık bin davetlinin katıldığı gecede sevilen şarkıları ile birlikte Karadeniz türkülerine uzman uzun bir repertuar ile özel bir gece yaşattı.

Les Ambassadeurs Otel tarafından sürpriz olarak kendisi için hazırlanan 50. Doğum günü pastasını gören Şevval Sam, pastanın üstünde kendisinin ve oğlunun birlikte çekilmiş fotoğrafını görünce çok mutlu olduğunu ifade etti ve “İnsan her zaman 50. Yaşını kutlamıyor ama teknoloji ilerliyor ben hep 50 de kalacağım çok değişik bir duygu bu başta hep sağlık olsun demek istiyorum sevmek ve sevilmek istiyorum ben şiddet olmayan her şeyi başım ile birlikte kabul ediyorum.”dedi.

Betigül Ceylan’ın devleştiği rol!

TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu “Tabii” nin orjinal dizisi “Mevlana” da 2. Sezon yakında bir zamanda başlıyor.

Dizide “Kiramana” rolünü üstlenen Betigül Ceylan oyunculuğu ile göz dolduruyor.

Dizide Mevlana’nın çocuklarının süt annesi, evin mutfağını yöneten, Kirra Hatununun baş yardımcısı ve Mevlana’nın en çok güvendiği kişilerin başında gelen “Kiramana” rolündeki Betigül Ceylan, son dönemde dizi ve sinema sektöründeki yükselişi dikkat çekmekte.

Ardı ardına çektiği dizi ve sinema filmlerinde birbirinden farklı karakterleri başarı ile oynayan sanatçı yakın zamanda oldukça sürpriz bir proje ile karşımızda olacak…

ÜTOPYA AŞIKLARI 7. EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

29 Ekim 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan ve 20 Eylül 2015 tarihinde final yapan "Ütopya" yarışmasında başlayan aşk 7 yıllık mutlu bir evlilikle devam ediyor.

Semih Öztürk'ü SMS oylaması sonuçlarında ezen Tuncay Kes hem "Ütopya" yarışmasını kazanmış hem de yarışmada hayatının aşkı Buket'i de bulmuştu.

Yarışmasın bitmesinden sonra Tuncay ve Buket aşklarının nikah masasına taşıdı.

Yarışmada kazandıkları popülüteye rağmen sakin ve mütevazi bir hayat yaşamaya devam eden çift tam 7 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor.

Tuncay Kes, 7.yıldönümlerinde sosyal medyada yayınladığı mesaj ile dikkat çekti.

Kes, mesajında; "7 yıl önce bugün, hayatlarımızı sonsuza dek birlikte yaşamak için dünyanın küçücük bir köşesinde sade bir şekilde birbirimize söz verdik ve imza attık.

Söyleyeceklerim klasik sayılabilecek bir kıvamda olabilir ama, Buket hayatımda yokken bir oraya bir buraya savruluyordum. Hatta hayatımda hiç evlenmeyeceğimi düşünürdüm. Annem bile bütün çocuklarım evlenir ama Tuncay evlenmez diyordu. Haklıydı aslında.

Ben varoluş sancıları çekerken kendimi aramak için her şeyi geride bırakıp bir yola koyulmuştum. Kaybetmeye başladığım kendimi bulma umuduyla yolda, bu dünyanın sonuna-hatta içimde yaşayan diğer bütün evrenlerde dahi birlikte olacağım bir kadınla karşılaşacağımı bilmiyordum.

Ve olanlar oldu. Kendimi bulmak için çıktığım bu yol beni bu peri kızına çıkardı. Ve hayatım ve mücadelem işte o zaman başladı..

Önceki dönemler hazırlıktı. Yaklaşan anlaşıldı ve kabul edildi…

Seni her evrende seviyorum sevgilim…" sözlerine yer verdi.