İSTANBUL - Mahalle Şenlikleri, 11 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ve her seferinde farklı bir mahallede düzenlenecek. Şenliklerde ebru, taş boyama, kaligrafi, kukla oyuncak bebek yapımı gibi sanat atölyeleri, çocuklar için palyaço ile yüz boyama, jonklör, sihirbaz gösterisi, Hacivat – Karagöz, Volkan Abi ile Kukla şov gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak. Eyüpsultanlıların yaz gecelerini renklendirecek olan şenliklerde bando konserinin yanı sıra limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapılacak. Birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin ardından ise saat 20:00'de başlayacak olan açık hava sinema gösteriminde Hababam Sınıfı, Köyden İndim Şehre ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam dünyasının klasikleri ile Eyüpsultanlılar nostaljik bir gece yaşayacak.

HABER: METE YILMAZ