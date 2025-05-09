Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından afetzedeler için inşa edilen deprem konutları kent genelinde yükseliyor.

Orduzu Göleti çevresinde Bahçebaşı bölgesinde 11 bin hak sahibine teslim edilecek konutların yapımı da sürüyor.

"Final aşamasındayız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerden büyük ölçüde etkilendiğini anımsattı.

Depremlerden sonra tüm kurumların çalışmalara devam ettiğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin, bakanlarımızın çok yoğun katkılarıyla biz de yerelde elimizden gelen gayreti gösterdik. Malatya'da 80 bin hak sahibi var. Malatya'nın birçok bölgesinde inşaatlar yükseliyor. 78 etapta deprem konutları yükseliyor. Sadece kırsalda 970 lokasyonda inşaatlarımız var. Bu inşaatları gezelim deseniz 1 ayınızı alır.

Bahçebaşı bölgesinde de 11 bin konut yükseliyor. Temel atılalı 1 yıl oldu neredeyse final aşamasındayız. Yıl sonuna doğru deprem konutları bitmiş olacak. Binalar bitti, çevre düzeni yapılıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Malatya'nın her tarafının birbirinden güzel olduğunu belirterek, "İnşa edilen konutlar arasında en güzel lokasyon burası, bir tarafı göl manzaralı, diğer tarafı baraj manzaralı. İnşallah bu evlere kavuşan herkese Allah ağız tadıyla oturmalarını nasip etsin. Malatya eskisinden çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.