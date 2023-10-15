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Öte yandan yangında zarar gören mahalleye ait elektrik hattı, TEDAŞ ekipleri tarafından tamir edildi.

Aile üyeleriyle sorunları olduğu belirtilen Emrah Ş'nin, evde istenmediğinin söylenmesi üzerine sinirlenerek evi ateş e verdiği öne sürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yangını Emrah Ş'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 ev ve bir mescitte hasar oluştu.

İlçenin kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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