Merhaba dostlarım !

26 Ağustos tarihi MALAZGİRT ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ ve aynı zamanda BÜYÜK TAARRUZ’UN başladığı gündür.

ATATÜRK 26 Ağustos 1071 ANADOLU’nun fethinden 851 yıl sonra,26 Ağustos 1922’de ANADOLU’NUN KURTULUŞU olan BÜYÜK TAARRUZU BAŞLATTI.

Bu asla tesadüf değildir.

MALAZGİRT FATİHİ SULTAN ALPARSLAN :

“Size öyle bir vatan aldım ki;ebediyen sizin olacaktır”demişti 26 Ağustos 1071 tarihinde TÜRKLERE.

Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yolu olan BOĞAZLAR ve İSTANBUL’U alan FATİH SULTAN MEHMET :”İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım”diyerek gerçekleştirmiştir İMKANSIZI 29 Mayıs 1453’de.

ATATÜRK ise “Benim doğuşumdaki olağanüstülük TÜRK olmamdır”diyerek işgal edilen İSTANBUL ve ANADOLU’yu tekrar bize özgür yurt yapmıştır.

Bu nedenle 26 Ağustos MALAZGİRT Zaferi yıldönümü;29 Mayıs İstanbul’un Fethi yıldönümü kutlamaları çoşku ile yapılırken ;

30 Ağustos ZAFER BAYRAMI’NIN hep sönük kutlanması;

TÜRK MİLLETİ olarak önce biz TÜRKLERİN ayıbı;

Sonra 30 Ağustos 1922 tarihinin yaşamsal önemini bir türlü kavramayan-kavramak istemeyen yönetenlerin ayıbıdır.

Bu ayıptan dönülmesini istemek özgür TÜRK VATANDAŞI olarak istemimdir...

Alparslan’da bizim Fatih Sultan’da.

Fatih Sultan’da bizim ATATÜRK’DE.

ATATÜRK ve 30 AĞUSTOS OLMASAYDI ;

Biz ne ALPARSLAN’I ne de FATİH’İ anabilecektik.

“ATATÜRK OLMASAYDI NE OLURDU”

cevabını ilgililere,Ünlü Amerikalı Tarihçi

Prof.Dr.Justin MCCARTY versin.

-“Atatürk olmasaydı, Türk belki Özbekistan’da olurdu, ama Trakya ve Anadolu’da kalmazdı. 100 yılda tüm civar büyük coğrafyadan sürülmüş ve katledilmiş Türkler’in Konya Ovası’ndan sürülmeleri ve atılmaları ne kadar sürerdi sanıyorsunuz?”

-“O olmasaydı, ne Türk, ne Türkiye kalırdı. Mustafa Kemal sadece ülkeyi kurtarmadı, Türk neslini de kurtardı.”

Prof. Dr. Justin McCarthy Türk tarihini anlatırken hatırlatıyor hepimize:

-“Sevr’de büyük bir Ermenistan, büyük bir Kürdistan olacaktı ve Türklere küçük bir yer verilecekti. Aslında yapmak istedikleri şey, Türkleri devamlı olarak zayıf bırakmaktı, bunu yapmak için Türklerin ordusu olmamalıydı, işte o küçük devlette bir ordu olmayacaktı. Ama bunlar olmadı, çünkü Türkler Atatürk’ün liderliğinde düşmanlardan kurtuldu. Türkler Atatürk’e çok şey borçlu.Eğer Atatürk olmasaydı bir Türk devleti hiçbir zaman olmazdı. Makedonya ve Bulgaristan’daki Türklere bakın, aynı kader Anadolu’daki Türklerin de başına gelirdi”diyerek

“HİÇ KİMSE ATATÜRK KADAR BAŞARILI OLAMAZDI”diye bitiriyor anlatımını merak edenlere ...



...

954.yılı kutlu olsun ANADOLU’NUN VATAN oluşunun.

Aynı zamanda 103.yılı kutlu olsun ANADOLU’DA BAĞIMSIZ VATAN’DA ÖZGÜR BİREY olarak yaşayabilmemizin...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI elbette ki ayrıca yazacağım siz dostlarıma.

Tarihle kalın dostlarım.