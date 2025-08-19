HABER: FUNDA AKOSMAN

Antalya’nın Manavgat ilçesinde organik tarımın öncüsü GSR Tropik İşletme sahibi Şevkiye Durgun, önümüzdeki günlerde tropikal meyve temalı özel bir defile düzenlemeye hazırlanıyor.

Manavgat’ın ilk organik tarım uygulamalarını başlatan Durgun, kendi yetiştirdiği tropikal ürünlerle hazırlayacağı renkli sunumlar ve defile ile hem organik tarımı hem de gastronomiyi buluşturmayı hedefliyor.

Etkinliğe ünlü isim Tuğba Özay’ın da katılması bekleniyor. Şevkiye Durgun, “Amacımız doğayı korumak ve sağlıklı gıdayı sofralara taşımak. Bu özel etkinliğimizde Tuğba Hanım’ı ağırlamak bizi çok mutlu edecek” diyerek heyecanını dile getirdi.

Manavgat, bu renkli ve ilham verici etkinlikle turizm ve gastronomi alanında bir kez daha adından söz ettirmeye hazırlanıyor.