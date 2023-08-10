YOZGAT AA- Mangal kömürü işinde çalışmak için Osmaniye'den Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen 8 aile, 6 ay çalıştıktan sonra memleketlerine dönüyor.

Memleketlerinden kilometrelerce uzakta kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren aileler, nisanda kestikleri meşe ağaçlarını toplayarak kurdukları ocaklarda mangal kömürüne dönüştürüyor.

İşçiler, bunaltıcı sıcaklarda odun ateşi başında zor koşullarda üretime devam ediyor.

Doğanlı köyü meşelik alanda ailesiyle mangal kömürü yapan 41 yaşındaki Ekrem Esen, 15 yıldır mangal kömürü ürettiklerini söyledi.

Toplanması, traktöre yüklenmesi, getirilmesi gibi işlemlerle bir ağacın en az 10 defa ellerinden geçtiğini anlatan Esen, "Eşimizle, çocuklarımızla çalışıyoruz. Çok zor ama mecburen yapıyoruz. Deprem bizi çok etkiledi. Deprem bölgesine çok kömür satıyorduk. Bu yıl satamadık, o yüzden satışımız da fiyatlar da düştük." dedi.

"Ateşin içinden kömür çıkartıyoruz"

Esen, sıcakta çalışmanın zor olduğunu dile getirerek, "Ateşin içinden kömür çıkartıyoruz. Yukarıdan güneş sıcağı, aşağıdan ateşin sıcağı çok zor şartlarda çalışıyoruz. Bir önlem alamıyoruz. Hem kesiyoruz hem de ağaçların gölgesinde oturuyoruz." diye konuştu.

Makbule Esen (40) de dede ve baba mesleğini çocukluğundan beri sürdürdüğünü belirtti.

Çadır yaşamının zor olduğuna değinen Esen, "Bulaşığı, çamaşırı elimizde yıkıyoruz. Çocuklarımızla buradayız. Serinlemek için hiç imkanımız yok. Sadece ağaçların gölgesinde oturuyoruz ama mecbur güneşin altında, ateşin içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halim Eye de mangal kömürü üretiminin zor olduğunu, sıcak atlında mecburen çalışmak zorunda kaldıklarını aktardı.