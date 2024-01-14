Haber: Mert Osman Erman

Fransız medya raporlarına göre, pazar günü sabah saatlerinde, Calais'nin güneyindeki Wimereux'de, sahilden fırlamaya çalışan küçük bir tekneye binmek için yaklaşık 70 kişi vardı ve tekne battı.

Yüzlerce kişi, Wimereux'deki gece boyunca yapılan kurtarma çalışmalarında suda çıkarıldı.

Dışişleri Bakanı David Cameron, durumun "yürek burkan" olduğunu söyledi.

Yerel otoriteler, dört ölünün Irak ve Suriye'den olduğunu belirtiyor.

Bir kişi kritik durumda ve yakındaki Boulogne-sur-Mer'deki bir hastaneye transfer edildi, Fransız denizcilik prefektörlüğünden bir sözcü BBC'ye açıkladı.

Tekne, Fransız sahilinden İngiltere'ye doğru saat 02:00 civarında (01:00 GMT) ayrıldıktan hemen sonra sorun yaşamaya başladı.

Tekne plajdan ayrılırken birçok kişi gemiye binmeye çalışıyordu ve denizde zor durumda kaldı, Fransız denizcilik prefektörlüğü açıkladı.

Sahili devriye gezen bir römorkör olay yerine geldi ve cesetleri buldu.

La Voix du Nord adlı bölgesel gazeteye göre, olaya yardım etmek için yaklaşık 50 itfaiyeci ve birkaç polis aracı gönderildi.

Birçok kurtulanın bir yerel toplum merkezine götürüldüğü belirtiliyor.

Kurtarma çabaları 05:00 civarında devam etti ve birkaç tekne ile bir Fransız Deniz Kuvvetleri helikopteri gönderildi, gazete ekledi.

Ölümler, yılın ilk küçük tekne geçişinden bir gün sonra geldi.

Ev Sahipliği Bakanlığı'na göre, 11 Ocak'a kadar kaydedilen hiçbir geçiş olmamasının nedeni kötü hava koşullarıydı.

2023 için geçici toplam - 29,437 geçiş - 2022'nin tamamında kaydedilen rekor 45,774 geçişin altında.

Ancak geçen yılki toplam hala kaydedilen en yüksek ikinci yıllık geçiş sayısı.

Refugee Council'ın CEO'su Enver Solomon, Channel ölümlerinin "kesin önlem almak için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini" söyledi - savaşın yıprattığı ülkelerden kaçanlar için güvenli bir rota sağlamak da dahil.

Ölümler, yılın ilk küçük tekne geçişinden bir gün sonra geldi.

Ev Sahipliği Bakanlığı'na göre, 11 Ocak'a kadar kaydedilen hiçbir geçiş olmamasının nedeni kötü hava koşullarıydı.

2023 için geçici toplam - 29,437 geçiş - 2022'nin tamamında kaydedilen rekor 45,774 geçişin altında.

Ancak geçen yılki toplam hala kaydedilen en yüksek ikinci yıllık geçiş sayısı.

Refugee Council'ın CEO'su Enver Solomon, Channel ölümlerinin "kesin önlem almak için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini" söyledi - savaşın yıprattığı ülkelerden kaçanlar için güvenli bir rota sağlamak da dahil.

Ayrıca, bu olaydan bir gün önce yılın ilk küçük tekne geçişinin kaydedilmesiyle geldi.

Buna karşılık, bu tür olayların kaydedilmediği neredeyse dört haftalık bir dönemi takip ediyor. Ev Sahipliği Bakanlığı, bu durumun kötü hava koşullarından kaynaklandığını belirtiyor.

2023 için geçici toplam - 29,437 geçiş - 2022'nin tamamında kaydedilen rekor 45,774 geçişin altında.

Ancak geçen yılki toplam hala kaydedilen en yüksek ikinci yıllık geçiş sayısı.