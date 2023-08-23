Haber: Mert Osman Erman

Yuscil Taveras, hukuki belgelerde Trump Çalışanı 4 olarak tanımlanan bir IT direktörü, avukatını değiştirdikten sonra ifadesini değiştirdi, diyor savcılar.

Şimdi Bay Trump'ı ve iki yardımcısını "güvenlik kamerası görüntülerini silme çabalarıyla" suçluyor, belgede deniyor.

77 yaşındaki eski başkan, davanın 40 suçlamasıyla karşı karşıya.

Bay Trump, yakın kişisel yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago bakım işçisi Carlos De Oliveira hepsi suçsuz olduklarını ileri sürdüler.

Eski başkan, Florida'daki evi Mar-a-Lago'da hassas dosyaların depolanmasını yanlış yönetmekle suçlanıyor ve iddia edilen suçu güvenlik görüntülerini silerek örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Salı günü dosyada yer alan mahkeme belgesine göre Bay Taveras, davayı denetleyen özel danışman Jack Smith, kendisinin yalan yere yemin etmekle suçlandığı soruşturma altında olduğunu bildirdikten sonra avukatını değiştirdi.

Eski avukatı ayrıca Bay Trump'ın ortak sanık Bay Nauta'yı temsil ediyor.

Bu yılın Mart ayında yapılan büyük jüri ifadesi sırasında Bay Taveras, "Mar-a-Lago'daki güvenlik görüntüleri hakkında herhangi bir iletişim veya konuşma hakkında tekrarlanan şekilde inkar etti veya hatırlamadığını iddia etti."

Savcılar, soruşturmacılar, belgeleri içeren kutuların tesisteki hareketini izledikleri sırada, CCTV görüntülerini silmesini Bay De Oliveira'nın Bay Taveras'a sorduğu kanıtlarını elde ettiklerini söylediler.

Federal büyük jürinin denetleyen baş hakim James Boasberg, savcıların avukat Stanley Woodward'un çıkar çatışması olduğunu belirttikten sonra Bay Taveras'a bir kamu savunucusu teklif etti. Bu avukat kısmen Bay Trump'ın Amerika'yı Kurtarın politik eylem komitesi tarafından finanse ediliyordu.

"Trump Çalışanı 4'ü yeminli ifadesini düzeltmeye yönlendirmek, Bay Woodward'ın diğer müvekkili Nauta'yı suçlayıcı ifadeye neden olacaktı; ancak Trump Çalışanı 4'ün yanıltıcı ifadesinin düzeltilmeden bırakılması, Bay Trump'ı 4'ü yalan yere yemin etme suçlamalarına karşı savunmasız bırakacaktı," belge dedi.

5 Temmuz'da Bay Taveras, Judge Boasberg'a artık Bay Woodward tarafından temsil edilmek istemediğini ve bunun yerine hukuki yardım teklifini kabul edeceğini bildirdi.

"Yeni bir avukat aldıktan hemen sonra, Trump Çalışanı 4, önceki yanıltıcı ifadesini geri çekti ve güvenlik kamerası görüntülerini silme çabalarını içeren bilgileri sağladı; bunlar yedek iddianamede belirtildi," mahkeme belgesi diyor.

Bay Taveras, davadan suçlu değil, dava Mayıs ayında yapılacak bir duruşmaya tabi.

Bay Trump, üç farklı davada suçlamalarla mücadele ediyor.