Haber: Damla Oya Erman

Meta'nın kurucusu ve CEO'su, Instagram'da yayınladığı bir videoyla, Apple'ın 3.500 dolarlık Vision Pro gözlüğünü değerlendirdi.

Zuckerberg, Vision Pro'nun Meta'nın 500 dolarlık Quest gözlüğünden daha pahalı olmasına rağmen, Quest'in hem daha uygun fiyatlı hem de daha üstün bir ürün olduğunu belirtti. Video sürecinde, Quest'in parlak ekranı, geniş görüş alanı, kabloların olmaması gibi özelliklerine dikkat çekti ve Vision Pro'nun kullanımının rahatlığı konusundaki eleştirilere atıfta bulundu.

Ancak, Vision Pro'nun yüksek çözünürlüğü ve göz takibi gibi bazı özelliklerini de takdir etti. Zuckerberg, Meta'nın açık modelinin gelecekteki nesillerde lider olacağını savunarak, Apple'ın Vision Pro'suna olan kritik bakışını sürdürdü.

"Önceden, Quest'in, gerçekten iyi olduğu ve yedi kat daha ucuz olduğu için çoğu insan için daha iyi bir değer olacağını bekliyordum, ancak [Vision Pro] kullandıktan sonra sadece Quest'in daha iyi bir değer olduğunu düşünmüyorum, genel olarak Quest, insanların karma gerçekliği kullanmak için kullandığı şeylerin büyük çoğunluğu için daha iyidir," dedi Zuckerberg videoda. "Farklı güçlü yönleri var, ama genel olarak Quest, insanların karma gerçekliği kullanmak için kullandığı şeylerin büyük çoğunluğu için daha iyidir."

Zuckerberg ve Apple CEO'su Tim Cook arasında bir tartışma birkaç yıla dayanıyor. Dolayısıyla, birbirlerinin nörd gözlüklerinin müjdecisi olacaklarını beklememeliydik. Ancak Zuck, geri adım atmadı.

Videoda, Quest'te daha iyi olduğunu düşündüğü özelliklerin bir listesini sıraladı: daha parlak ekran, daha geniş görüş alanı, daha sürükleyici içerik, kablolar olmadan, "bulanıklık" olmaması, daha hafif ağırlık. Apple'ın Vision Pro'nun kullanılabilirliği ve rahatlığı, piyasaya sürülmesinden bu yana eleştirilere maruz kaldı ve bazı insanlar cihazları iade etmeye başladı. Zuckerberg incelemesinde Quest'in "Vision Pro'dan çok daha rahat olduğunu" belirtti. "Yüzünüzde büyük bir fark yaratan 120 gram daha hafif olacak şekilde tasarladık."

Zuckerberg, Vision Pro hakkında iki övgüye kendisini izin verdi. "Göz takibi gerçekten güzel," dedi ve benzer bir seviyenin önceki Quest sürümlerine dahil edildiğini ve gelecekteki modellerde tekrar ekleneceğini ekledi. Ayrıca, Vision Pro'nun Meta'nın Quest'ten daha "yüksek çözünürlüklü" olduğunu söyledi, bu da "gerçekten güzel" dedi. Ancak bunu da biraz alaylı bir şekilde belirtti.

"Yüksek çözünürlüğe ulaşmak için cihazın kalitesinde, konforunda ve diğer ekran ve artefaktların bazılarında ne kadar ödün verildiğini görmek beni şaşırttı," dedi Zuckerberg.

Genel olarak, Zuckerberg, Apple'ın her şeyi iyi yapamadığı gerçeğinden keyif aldı. En azından ilk denemede.

"Şu anda etrafıma baktığımda, Apple'ın lider olacağını herkesin varsaydığını görüyorum çünkü Apple ve fiyatı 3.000 dolar daha pahalı," dedi Zuckerberg. "Ama dürüst olmak gerekirse, Quest'in bu fiyat farkıyla bu kafa ürünlerini kullanan insanlar için çok daha iyi olduğuna oldukça şaşırdım."

Sonra, Meta CEO'su affedilmez bir şey yaptı. Apple'ın hayran kitlesini alaya aldı.

"Biliyorum ki bazı fanboylar, Apple'ın yeni bir kategoride lider olup olmayacağını sorgulayan herkesin sinirlendiğini hissediyor," dedi. "Ancak gerçek şu ki, her nesil bilgisayarın açık ve kapalı bir modeli vardır. Evet, mobilde, Apple'ın kapalı modeli kazandı, ancak her zaman böyle olmuyor."

Zuckerberg, Meta'nın en azından karma gerçeklik gözlüğü yarışında Apple'a karşı kazanmak üzere olduğunu belirtti: "PC dönemine geri dönersek, Microsoft'un açık modeli kazandı ve bu sonraki nesilde Meta açık model olacak. Ve gerçekten açık modelin kazanmasını istiyorum. Yine de, gelecek henüz yazılmadı."