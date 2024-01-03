Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı uzun (2.10m) Marko Simonovic'i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi.



Uzun forvet ve pivot olarak görev alabilen Marko Simonovic son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giydi.



Marko Simonovic, 2020 yılında Chicago Bulls tarafından 2. tur 44. sıradan draft edildi.



Marko Simonovic kimdir?



15 Ekim 1999 Karadağ doğumlu olan Marko Simonovic, 2.10 metre boyunda olup uzun forvet ve pivot pozisyonlarından görev almaktadır.



Profesyonel kariyerine 2017-2018 sezonunda İtalya ikinci ligi takımlarından Soundreef Mens Sana'da başlayan Marko Simonovic, 2018-2019 sezonunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına transfer oldu. Burada 22 lig maçına çıkan genç uzun; 7.3 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



2019-2020 sezonunda Sırbistan'ın Mega takımına transfer olan Simonovic, Adriyatik Ligi'nde çıktığı 21 karşılaşmada; 16.2 sayı, 7.6 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.



Marko Simonovic, 2020 yılında Chicago Bulls tarafından 2. tur 44. sıradan draft edildi.



2020-2021 sezonunda Mega takımıyla Adriyatik Ligi'nde 25 karşılaşmada çıkan basketbolcu, 15.8 sayı, 9.1 ribaund ve 2 asist ortalamalarını tutturdu.



2021-2022 sezonuna Chicago Bulls takımında başlayan genç oyuncu, burada 9 karşılaşmada süre aldıktan sonra NBA G League takımı Windy City Bulls forması giydi. G League'de 34 karşılaşmada görev alan Marko Simonovic; 16.7 sayı, 9.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.



2022-2023 sezonunda Windy City Bulls ile G League'de 42 karşılaşmada forma giyen başarılı uzun; 14.8 sayı, 9.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.



2023-2024 sezonuna Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında başlayan Marko Simonovic, Euroleague'de çıktığı 11 karşılaşmada; 2.8 sayı, 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynarken, ABA Liginde forma giydiği 11 karşılaşmada; 6.1 sayı, 3.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.



Marko Simonovic, 2024 yılının ocak ayında Beşiktaş Emlakjet takımıyla sözleşme imzaladı.