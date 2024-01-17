Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede normalden farklı olarak bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta oynadıkları lig maçından dolayı kendini yorgun hisseden oyuncularının olduğunu anlatan Gisdol, "Geçen haftalarda çok forma şansı bulamayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başlayınca biraz zamana ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Umarım bir sonraki maçı kendi evimizde oynarız." diye konuştu.