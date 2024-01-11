Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sıkı sıkıya geçen bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gol yedik, 1'i korner, diğeri frikikten geldi. Bu tip gollerin yenmemesi lazım. Eğer 2 gol geriden geliyorsanız, geri gelmek zor oluyor." dedi.

İkinci yarıda her şeyi denediklerini ifade eden Gisdol, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama ne yazık ki gol çok geç dakikada geldi. Pazar günü bir maçımız var, çok fazla vaktimiz yok. Takımdaki arkadaşlarla konuşup, bu maça en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz, onu net şekilde oyuncularımıza aktaracağız." şeklinde konuştu.