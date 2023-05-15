Türk ekonomisinin amiral gemisi ve bacasız sanayisi yükselişini sürdürüyor.

Sektör temsilcilerinden gelen veriler bu yaz Körfez ve Avrupa ağırlıklı olmak üzere Dünya’nın birçok ülkesinden turist akınına uğrayacağımızı açıkça önümüze seriyor. Ülkemizin bacasız sanayisi olarak adlandırılan turizm sektörü Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından zor günler geçirse de çok kısa zamanda Dünya çapında yapılan global tanıtım faaliyetleri ile bir yıl önceki verilerini katlayarak adeta güven tazeliyor.

Sektör temsilcilerinin açıklamalarına ve verilere göre; bu yıl Körfez’den gelen turist sayısı 2022’ye göre yüzde 20 artacağı yönünde. Bu yıl 6 milyon kişinin geleceğini ve Haziran’da başlayacak olan yoğunluğun yıl sonuna kadar sürerek şehir otellerinin dolacağı yönünde.

Bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, Avrupa, Ortadoğu ve Körfez bölgesinden gelen turistin yol haritasını belirliyor.

Bu yıl deprem felaketi, ardından İstanbul depremi beklentisinin sıklıkla medyada yer alması ve nisanda Ramazan ayının etkisiyle Suudi Arabistan dışındaki ülkelerden gelen turist sayısında ilk dört ayda ortalama yüzde 20 kayıp yaşanmıştı. Körfez pazarında yeniden hareketliliğin başladığını belirten sektör oyuncuları, özellikle haziran ayının ikinci haftasından itibaren Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki okulların tatile girmesiyle birlikte ülkemize çok güçlü hareket başlayacağını belirtiyor.

Bu pazarın en yoğun sezonunun haziran-ekim ayları aralığı olduğunu belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki dönem için yoğun talep olduğunu ve kaybın telafi edileceğini vurguluyor. Geçen yıl 5 milyon turistin ağırlandığı bölgede bu yıl yüzde 20'lik artışla 6 milyon turist bekleniyor.

Ortadoğu ve Körfez turistinin şehir turizmine çok güçlü katkı sağladığı aşikâr. İstanbul'a gelip oradan Yalova, Bursa, Trabzon gibi illere gidiyorlar. Dolayısıyla şehir otellerine katkısı muazzam. Ayrıca uzun konaklama yapmaları da turizm gelirlerine katkı sağlıyor.

Kıyı bölgelerine Alman ve İngilizler’den yoğun talep

Yaz sezonu için Akdeniz ve Ege bölgesinde en çok Alman ve İngilizlerin rezervasyonu arttı. Bunda Türkiye’ye yönelik yaptıkları tanıtımlarla yabancı operatörlerin ve uçak sayılarını artıran havayollarının etkisi büyük. Önemli bir diğer unsur da bölgenin iki kaynak pazarı olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ortamının devam etmesi. Bölgedeki durum bu şekilde devam ederken diğer ülkelerden gelen turistlerin bu ülkelerin yerini almaya başladığı görülüyor. Buna göre İngilizler Antalya’da Ukrayna’nın yerine talip olurken Almanlar da Bodrum, Dalyan, Fethiye, Çeşme, Marmaris gibi kıyı bölgelerimizde Rusların yerini dolduruyor.

Yaz turizmi merkezlerine yurt dışından gelen uçak sayılarında yükselen ivme devam ediyor; bu talep, tesislere doluluk artışı olarak yansıyor. Dalaman Hava Limanına bu sezon için yurt dışı operatörler tarafından 2022’ye göre yüzde 30 daha fazla uçuş konuldu. Antalya’da bu sayede İngilizlerin, daha önce kaynak pazar olarak üçüncü sırada yer alan Ukrayna’nın yerini alacağı ifade ediliyor.

Pek çok farklı ülkeden Türkiye’de tatil yapmak isteyen turist sayısı artarken, bu yaz sezonunda kıyı bölgelerde Alman ve İngiliz, Marmara ve Karadeniz bölgelerimizde Ortadoğu ve Körfez’den turistlerin ağırlığı görülüyor.

Farklı ülkelerden gelen taleplerin kazandığı hız da bizleri çok mutlu ediyor…