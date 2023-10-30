Haber: Mert Osman Erman

İlk olarak Friends oyuncusunun öldüğünü bildiren LA Times ve TMZ, yıldızın Cumartesi günü evindeki sıcak küvette tepkisiz bulunduğunu söyledi.

Perry'nin ölüm sonrası incelemesi kesin sonuç vermedi ve yetkililer toksikoloji testlerinin sonuçlarını bekliyorlar.

Los Angeles Polis Sözcüsü, CBS News'e doğruladı ve açıkça görünen travma belirtileri olmadığını belirtti. Bu, otopsinin tamamlandığı ancak daha fazla detaya ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Los Angeles İlçe Tıp Muayene Memuru ofisi, dava'nın ertelendiğini belirtmek için Pazar günü dosyalarını güncelledi.

Bu genellikle otopsinin tamamlandığı ancak daha fazla ayrıntının gerektiği anlamına gelir. Pazar günü, Los Angeles İtfaiye Dairesi sözcüsü, bilinmeyen bir tür "su acil durumu" ile ilgili olarak Pasifik Palisades bölgesindeki bir adrese ilk müdahalede bulunulduğunu ancak Perry'nin ismini vermedi.

54 yaşında hayatını kaybeden Friends yıldızı, 1990'ların sonlarındaki büyük popülerlik kazanan TV dizisi olan Friends'teki muzip Chandler Bing'i canlandırmasıyla en iyi biliniyordu.

New York City'de yaşayan altı genç arkadaşın kaderini takip eden bu dizi, 1994'ten 2004'e kadar yayınlandı.

Amerika'da 52.5 milyon kişi tarafından izlenen final bölümü, 2000'lerin en çok izlenen TV bölümü haline geldi.

Ancak ününün zirvesindeyken Perry, ağrı kesicilere ve alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu ve birden fazla kez rehabilitasyon kliniklerine katıldı.

2016 yılında BBC Radio 2'ye verdiği bir röportajda, Friends dizisinin çekildiği üç yılı hatırlamadığını ve bunun nedeninin içki ve uyuşturucular olduğunu söyledi.