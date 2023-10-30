Haber: Mert Osman Erman

Bir kurtarma operasyonu başlatıldı ve enkazı temizlemek için yüzlerce acil durum çalışanı olay yerinde bulunuyor.

Yetkililer, ön bir inceleme sonucunda çarpışmaya "insan hatası"nın neden olduğunu belirtti.

Başbakan Narendra Modi başsağlığı dileklerini iletti ve demiryolları bakanı ile iletişimde olduğunu söyledi.

Kaza, Pazar günü Vizianagaram ilçesinde meydana geldi. Yetkililer, Visakhapatnam ve Palasa arasında seyahat eden bir yolcu treninin üç vagonunun 19:00'da (13:30 GMT) çarpışmadan önce bir üst kablo kopması nedeniyle raylarda durduğunu, ardından bir diğer trenin ona arkadan çarptığını belirtti.

Yüzlerce ambulans, doktor, hemşire ve kurtarma personeli, yolcuları kurtarmak ve cesetleri çıkarmak için olay yerine gönderildi.

East Coast Railway'nin Baş Halkla İlişkiler Sorumlusu Biswajit Sahu, çarpışmanın "insan hatası"nedeniyle meydana geldiğini ve ikinci trenin sinyali aşmasından kaynaklandığını söyledi.

Ayrıca kaza sonrası etkilenen hattın trafiğe açılmak üzere Pazartesi akşamına kadar temizlenmesinin beklendiğini belirtti.

Andhra Pradesh'in Başbakanı YS Jagan Mohan Reddy'nin ofisi, kazanın yaşandığı yeri ziyaret edeceğini ve kurbanlar için maddi tazminat açıkladığını söyledi.

Hindistan, dünyanın en büyük tren ağına sahip olup, günlük olarak milyonlarca yolcu tarafından kullanılmaktadır, ancak demiryolu altyapısının birçoğunun iyileştirilmesi gerekmektedir.

Pazar günkü kaza, Hindistan'ın doğu eyaleti Odisha'da üç trenin karıştığı ve 292 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı yıkıcı bir kazadan sadece aylar sonra meydana geldi.

Ülkenin önde gelen dedektif ajansı, demiryolu kazasıyla ilgili üç demiryolu çalışanının tutukladı, ki bu 20 yılın en kötü kazasıydı.