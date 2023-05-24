Malezya

Türk savunma sanayisi ürünü ULAQ insansız deniz aracı ürün ailesinin arama-kurtarma konfigürasyonu ilk kez Malezya'da sergilendi.

Türk savunma sanayisi şirketi Meteksan Savunma, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı. Meteksan Savunma, fuar kapsamında insansız deniz aracı ULAQ ürün ailesi, lazer elektronik harp sistemi Nazar, sentetik açıklıklı radar MILSAR'ın aralarında bulunduğu bir dizi ürünü tanıttı.

Şirket, ULAQ ürün ailesinin arama-kurtarma konfigürasyonu olan ULAQ SAR'ı ilk kez fuarda sergiledi.

Meteksan Savunma Uluslararası Satış, Pazarlama, Kurumsal İtibar Direktörü Burak Akbaş, AA muhabirine, şirket olarak LIMA Fuarı'na ilk kez katılım sağladıklarını söyledi.

Son yıllarda geliştirdikleri ürünlerin ihracatına büyük önem verdiklerini belirten Akbaş, bugüne kadar da farklı coğrafyalarda 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akbaş, "Malezya da dost ve müttefik olarak çok önem verdiğimiz ve işbirliği fırsatlarını aradığımız ülkelerden bir tanesi. Bu kapsamda da fuarda ULAQ ailesi, Deniz Kuvvetleri için geliştirdiğimiz sonar sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi farklı ürünlerimizle yer alıyoruz." dedi.

Fuarda, Türkiye'nin insansız deniz aracı ailesi ULAQ'ın SAR modelini ilk kez sergilediklerini ifade eden Akbaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"ULAQ'ın ilk lansmanını 2020 sonunda yapmıştık. 2021 başında denize iniş ve deniz testleri, 2021 ortası gibi ilk atış testleriyle sürece başladık. O günden beri Ares Tersanesi ile ULAQ'a ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ULAQ insansız deniz aracının ilk lansmanını gerçekleştirdiğimiz dönemde bir şey söylemiştik, demiştik ki 'Bu sadece tek bir bot ve tek bir konfigürasyon olmayacak, çok farklı faydalı yükler taşıyabilen, çok farklı operasyonel kabiliyetleri olan bir insansız deniz aracı ailesi olacak.' Bugün burada da ULAQ SAR modeliyle birlikte bunu bir kez daha göstermiş oluyoruz."

ULAQ SAR'ın bir arama-kurtarma botu olduğunu vurgulayan Akbaş, aracın, ailenin diğer üyeleri gibi insansız olarak görev icra edeceğini söyledi. Burak Akbaş, ULAQ SAR'ın donanımları ve kullanıcıya sağlayacağı faydaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Üzerinde diğer ULAQ konfigürasyonlarından farklı olarak bir kablolu dron bulunuyor. Bunun dışında arama-kurtarma faaliyetlerine katkı sağlayacak can salı, anons sistemi, hoparlörler, ışıldaklar gibi çok farklı ekipmanlar mevcut. Burada amaç şu, bir iç denizde de olabilir veya bir ana gemiden yönetilen açık denizlerde de olabilir, bir kaza durumunda veya yasa dışı göçe müdahale edilmesi durumunda ULAQ SAR insansız deniz aracımız çok hızlı şekilde bölgeyi intikal edecek. Üzerinde bulunan kablolu dron vasıtasıyla geniş alanda gözetleme yapabilecek ve bunu ana karadaki veya ana gemideki operatöre, kaptana bilgi olarak aktaracak. Bu geniş alanı gözetledikten sonra kaza durumuna bağlı olarak bulduğu noktalara hızlıca intikal edip oralarda can salı atmak, anons sistemiyle bilgi vermek gibi birçok farklı görevi hayata geçirebilecek. Bunları da tamamen otonom ya da yine bizim sahilde bulunan komuta merkezinden kontrollü olarak yapabilecek. Bunun dışında bir iç denizde tehlike olabilecek bölgeleri kendisine verilen görevler çerçevesinde tamamen otonom olarak gezip, gerektiğinde müdahale edilebilecek şekilde yapay zeka algoritmalarıyla donatılmış durumda."

"Altyapımız hazır"

ULAQ'ın ilk konfigürasyonunun tamamlandığını, imzalanan sözleşme kapsamında ikinci konfigürasyon olan su üstü harbi modelinin üretimine devam ettiklerini ve bu yıl teslimatını gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Akbaş, "Bunun arkasından denizaltı savunma harbi ve ULAQ arama-kurtarma botu için de üretim faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Altyapımız artık ULAQ'ın üretimi için tamamen hazır. Zaten çok benzer altyapıları kullanıyoruz farklı ULAQ konfigürasyonları için. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ULAQ arama-kurtarma botu için bir sipariş verilmesi durumunda 3-4 ay gibi kısa süre içinde üretip müşterimize teslimatını gerçekleştirebiliriz." dedi.

AA