İSTANBUL- SHOW TV’nin Marmaris’in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’ 12 Haziran Pazartesi akşamı başlıyor.

Dizinin yayın tarihi merakı artıran yeni bir tanıtım ile duyuruldu. 'Defne’nin (Damla Sönmez) hayatını kurtaran 'Ali’nin (Caner Cindoruk) hayatındaki tüm dengeler değişirken, 'Defne’nin peşinde olan 'Ozan’ın (Serkan Altunorak) yapacakları merak konusu oluyor. 'Defne’nin olanlara dair bir şey hatırlamaması herkesi şüphelendirirken, tanıtımda ekrana gelen nefes kesici gelişmeler sürükleyici bir hikâyenin ipuçlarını veriyor.

HABER: METE YILMAZ