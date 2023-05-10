ANKARA AA- Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti.

Depremin ardından bölgedeki okullarda eğitim öğretime kademeli olarak başlandığını anımsatan Özer, bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.

Eğitim-öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirten Özer, öncelikle afet bölgesindeki 11 ilde, ikinci dönemde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini hatırlattı.

Bakan Özer, öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkanı sağlanacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında, bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak.

Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek. Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak."

Bunların yanı sıra halk eğitimi merkezlerinin de çok yönlü kurslar düzenleyeceğini kaydeden Bakan Özer, hem öğrencilere hem de yetişkin vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.

Özer, afet bölgesinde şartları uygun olan okullar ile ülke genelindeki kurumların laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane gibi bina ve eklentilerinin öğrencilerin kullanımına açık olacağını belirtti.

Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilere yönelik anaokullarında ve ana sınıflarda yaz eğitimlerinin başlatılacağını da duyuran Özer, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yaygın eğitim kursları açılarak kurs faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanacağını kaydetti.

Deprem bölgesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları

Bakan Özer, gelecek yıl deprem bölgesindeki hazırlıklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Afet bölgesinde yer alan 11 ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak programlar, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek. Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda da yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek."

Öte yandan, "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazı, Bakan Özer'in imzasıyla illere gönderildi.