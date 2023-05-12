TBMM

Meclis Şeref Holü'nde, 28. Dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.

Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclise gelecek milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

TBMM, kayıt işlemleri için 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hazır olacak. Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti verilecek, Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi de alınacak.

Meclisi gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek.

AA