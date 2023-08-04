İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, annelik estetiğinin; hamilelik, doğum ve emzirme dönemi sonrasında anne vücudunda oluşan deformasyonu düzeltmeye yönelik yapılan kombine ameliyatlar olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kadınların yaşamındaki en önemli süreçlerden olan hamilelik ve annelik dönemi, vücutta birtakım farklılıklara ve deformasyonlara neden oluyor. Bu değişiklik çoğu kadının bedeninden artık eskisi gibi memnun olmamasına sebep olabiliyor.

Doğum sonrası alınan kilolar verilse bile vücudun eski görüntüsüne kavuşması bazen mümkün olmayabiliyor. Doğum sebebiyle göğüslerin sarkması, vajinal deformasyonlar, karın ve bacaklarda oluşan fazla kilodan kaynaklanan şikayetler nedeniyle uygulanacak estetik cerrahi müdahalelerle, vücut eski forma kavuşturulabiliyor.

- 'Vücuttaki deformasyonu düzeltmeye yönelik kombine ameliyatlar'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, annelik estetiğinin; hamilelik, doğum ve emzirme dönemi sonrasında anne vücudunda oluşan deformasyonu düzeltmeye yönelik yapılan kombine ameliyatlar olduğunu belirtti.

Annelik estetiğinde, kadın vücudundaki deformasyona göre; meme, karın estetiği, liposuction ve genital bölge estetiğini içeren bir dizi operasyon yapıldığını kaydeden Küçük, şu ifadeleri kullandı:

'Memedeki biçim değişikliğini gidermeye yönelik meme büyütme veya dikleştirme, meme küçültme ameliyatları ihtiyaca göre belirleniyor. Karın ve bel bölgesi için; liposuction ile abdominoplasti (karın germe) ameliyatı genellikle birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabiliyor. Genital bölge için gereksinim halinde vajinoplasti, yağ alma, yağ enjeksiyonu (yağ ekleme) işlemleri duruma göre ameliyat kombinasyonuna eklenebiliyor. Ameliyatlar genel anestezi altında yapılıyor. Yapılacak işlem kombinasyonuna göre değişmekle birlikte ortalama 4 ile 6 saat zaman alıyor. Ameliyat sonrasında korse kullanımı önem arz ediyor. Hastanede 1 veya 2 gün kaldıktan sonra hasta taburcu edilip sonrasında düzenli kontrole gelmesi öneriliyor.'