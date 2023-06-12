İSTANBUL- Megalodon, soyu tükenmiş dev köpekbalığı türü. Uzunluğu 21-22 metreyi bulan bu büyük köpekbalığı büyük okyanusta ve atlas okyanusunda yaşamıştır. Etobur olan bu köpekbalığı muhtemelen yalnızca okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan büyük balinalarla besleniyordu. Balinalara genelde orta boylarda ise burun, büyük bir balina ise kuyruk, küçük bir balina ise gövde kısmından saldırıyordu. Güçlü çeneleriyle yaptığı ısırıkların kuvveti 11 ton ile 18.6 tonu bulan bu köpekbalığı çeşidi kıkırdak kaplı bir iskelete sahipti ve ayrıca 40 tona varan ağırlıkları ile okyanuslarda yaşamış en büyük etobur canlılardandı. 23 ila 3.6 milyon yıl önce okyanuslarda yaşadığı bilinen Megalodon köpekbalığının şimdiye kadar yalnızca dişlerinin fosili bulunabilmiştir.

HABER: METE YILMAZ