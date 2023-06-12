İstanbul

İç savaş sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan Somali'nin bazı bölgelerindeki çatışmalar, sık sık görülen kuraklıklar, seller ve göç nedeniyle çocukların hayatları ve temel hakları ciddi tehditlerle karşı karşıya.

Somalili çocukların karşılaştıkları zorluklar arasında eğitimsizlik, cinsel istismar, küçük yaşta evlilik ve çocuk işçiliği en üst sıralarda yer alıyor.

"12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü"nde başkent Mogadişu sokaklarında araç yıkama, çamaşır yıkama, hizmetçilik, restoran ve özel işletmeler gibi işlerde çalışan yaşları 10 ila 15 arasındaki çocuk işçilerle konuştu.

Hayali okula gitmek

Ayakkabı boyacısı olarak çalışmak zorunda olan 11 yaşında Muhammed Sayid Ali, her gün sabah 07.00'de kalkıp bütün gününü Mogadişu'nun işlek yerlerinden Taleh'in ana caddesinde dolaşarak geçirdiğini anlattı.

Günde yaklaşık 1 dolar kazandığını söyleyen Ali, "5 kardeşim var, en büyüğü benim. Her gün saat 08.00'de bu çarşıya geliyorum ve akşam namazından sonra eve dönüyorum." dedi.

Ali, hayalinin bir gün diğerleri gibi okula gitmek olduğunu söyledi.

"Paramı korumakta zorlanıyorum"

13 yaşında araç tamircisi Fuad Abdi Muhammed ise çocuk yaşta çalışmanın zaman zaman tehlikeli olduğunu belirterek, parasını korumakta zorlandığını aktardı.

Muhammed, "1 yıldır bu işi yapıyorum babamı kaybettikten sonra başladım çalışmaya, eskiden okula giderdim. 4. sınıftayken okuldan ayrıldım, bazen benden büyük çocuklar kazandığım paramı almaya çalışıyor, birkaç kez yaralandım kendimi savunurken." diye konuştu.

Dünya genelinde 160 milyon çocuk (63 milyon kız ve 97 milyon erkek) halen çocuk işçiliği yapıyor. Bu rakam, dünya genelinde 10 çocuktan 1'ine denk gelirken, çocuk işçi sayısı az gelişmiş ülkelerde artış gösteriyor.

Sahra Altı Afrika yüzde 26 ile en büyük çocuk işçi oranına sahip olurken, Latin Amerika ve Karayipler'de çocukların yüzde 7'si potansiyel olarak zararlı işlerde çalışıyor.

En az gelişmiş ülkelerde yaşları 5 ila 17 olan her 4 çocuktan 1'inden fazlası, sağlıklarına ve gelişimlerine zararlı olduğu düşünülen işlerde çalışıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2021'de yayımladığı rapora göre, 5 çocuktan birinin (92 milyon) çocuk işçi olarak çalıştığı Afrika, çocuk işçiliğinde en üst sırada yer alıyor.

AA